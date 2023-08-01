Центр "Мой бизнес" запустил новые меры поддержки самозанятых

Для пользователей специального налогового режима доступны новые услуги. Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", в регионе постоянно расширяется перечень инструментов поддержки для начинающих предпринимателей. Созданию комфортного делового климата в Самарской области большое внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.

"Сегодня в Самарской области официально зарегистрировано более 186 тысяч самозанятых. И каждый из них, принявший решение работать в легальном поле, может претендовать на все действующие меры поддержки. Это льготный займ Гарантийного фонда до 500 тысяч рублей, это бесплатные рабочие места в коворкинге регионального центра "Мой бизнес", это образовательные курсы, семинары и программы, сочетающие теорию и практическую часть", — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одной из новых мер поддержки стала коллаборация центра "Мой бизнес" и шоурума самарских производителей одежды, обуви и аксессуаров "Наши". Получатели услуги смогут опубликовать информацию о своей продукции на онлайн-витрине для самозанятых и получить месяц бесплатного размещения в популярном пространстве.

Отбор резидентов шоурума будет проходить на конкурсной основе. К участию приглашаются самозанятые производители одежды, обуви, украшений, декора, интерьерных изделий, товаров для дома, дизайнерских вещей и предметов искусства. Эксперты определят трех победителей, которые на протяжении сентября будут бесплатно размещать свою продукцию в шоуруме. Подать заявку на участие в отборе нужно до 28 августа по ссылке.

Еще одним новым инструментом станет мастер-класс известного российского фотографа Вито Бурмасова. Он проведет полноценный обучающий курс, участниками которого смогут стать самозанятые Самарской области, профессионально занимающиеся коммерческой фотосъемкой. Участников курса ждут секреты профессионального мастерства, полезный опыт работы с личным брендом, а также знакомство с маркетинговыми инструментами, эффективными для продвижения в этой сфере.

В программу авторского курса "Современные будни фотографа" Вито Бурмасова вошли теоретические и практические блоки, освоение которых поможет не только повысить качество фотосъемки, но и настроить диалог с клиентами, поднять уровень сервиса и наладить взаимодействие с подрядчиками. Пройти бесплатное обучение смогут только официально зарегистрированные плательщики налога на профессиональный доход Самарской области. Подать заявку можно по ссылке, количество мест ограничено.

Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки самозанятых можно в специальном разделе на сайте mybiz63.ru.