Удмуртия, Башкортостан и Кировская область возглавили рейтинг самых травмоопасных регионов по данным ВСК

В первом полугодии 53% страховых событий по рискам от несчастных случаев и болезней пришлось на детей и подростков — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Самая "уязвимая" возрастная категория клиентов компании, помимо несовершеннолетних — россияне возрастом 40-49 лет, на них приходится 11% страховых случаев с начала года.
Чаще всего с начала 2023 года россияне получали травмы при занятиях спортом, а также в быту. Также одним из самых травмоопасных занятий, согласно статистике выплат, является ремонт авто. Так, 33-летний томич получил серьезную травму во время замены коробки передач. 34-летний житель Твери также стал жертвой автомобильной трансмиссии — она упала на него во время починки авто.
Самыми распространенными типами повреждений (в порядке убывания) в 2023 году стали переломы, ушибы и растяжения.
Страховой Дом ВСК составил топ наиболее травмоопасных регионов России. В Их число вошли:
- Москва и область — 21% обращений
- Удмуртия — 11% обращений
- Башкортостан — 7% обращений
- Кировская область — 5% обращений
- Челябинская область — 5% обращений
- Марий-Эл –4% обращений
- Пермский край — 3% обращений
- Санкт-Петербург — 2,5% обращений
- Оренбургская область — 2% обращений
- Новосибирская область — 1,6% обращений
В 2023 году самые серьезные травмы были зафиксированы в апреле — в этот период размер выплаты (который зависит от тяжести травмы) составлял более 25 тыс. рублей, в среднем в течение года — 23 тыс.
Самая крупная компенсация (без учета страховых случаев, повлекших смерть или получение инвалидности) была получена 34-летним жителем Оренбурга в связи с травмами из-за ДТП — 935 тыс. рублей.
Последние комментарии
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