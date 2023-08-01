В Самаре 40-летний мужчина утонул в затоне Щучий

Во вторник, 1 августа, в Самаре утонул 40-летний мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Трагедия произошла в затоне Щучий на реке Самара. Тело погибшего обнаружили на глубине 5 м и доставили на берег.
Обстоятельства гибели мужчины установят полицейские.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!