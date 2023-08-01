В Самаре 40-летний мужчина утонул в затоне Щучий

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Во вторник, 1 августа, в Самаре утонул 40-летний мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области