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В Самаре 40-летний мужчина утонул в затоне Щучий

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 августа, в Самаре утонул 40-летний мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

Трагедия произошла в затоне Щучий на реке Самара. Тело погибшего обнаружили на глубине 5 м и доставили на берег.

Обстоятельства гибели мужчины установят полицейские.

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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