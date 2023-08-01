Самарца будут судить за посредничество в передаче взятки

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, в июле и августе 2022 г. обвиняемый получил 100 тыс. и 200 тыс. руб. от представительницы двух организаций. Мужчина должен был передать деньги какому-то сотруднику ФНС, чтобы фирмы избежали ареста счетов и ответственности за нарушение налогового законодательства.
Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?