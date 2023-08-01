Самарца будут судить за посредничество в передаче взятки

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в июле и августе 2022 г. обвиняемый получил 100 тыс. и 200 тыс. руб. от представительницы двух организаций. Мужчина должен был передать деньги какому-то сотруднику ФНС, чтобы фирмы избежали ареста счетов и ответственности за нарушение налогового законодательства.

Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.