В Самаре возбудили уголовное дело из-за смерти крановщика

В Самаре возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего на производстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
31 июля машинист автомобильного крана ремонтировал колесо. В какой-то момент оно отлетело и из-за нарушений требований охраны попало мужчине в голову. В результате он скончался на месте.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!