Самарский студент взял микрозайм по чужому паспорту

В Самаре отправилось в суд уголовное дело 19-летнего студента колледжа, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, парень нашел в интернете паспортные данные 30-летнего тольяттинца и в тот же день, использовав телефон и номер банковской карты соседки, оформил онлайн-кредит по чужим паспортным данным.
В результате микрофинансовой организации был причинен ущерб 30 тыс. рублей.
Подозреваемый уже признал вину.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?