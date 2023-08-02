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Финансы Экономика и бизнес

Ко Дню строителя в CARCADE устанавливают праздничные скидки на лизинг ZOOMLION

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии профессионального праздника работников строительной отрасли партнёр CARCADE компания "Зумлион Хэви Индустри Рус" запустила специальную акцию по реализации специальной техники ZOOMLION. Только при оформлении лизинга избранных моделей экскаваторов и автокранов представителям отечественного бизнеса предоставляется скидка, достигающая 7,5% от прайсовой стоимости техники. Срок действия предложения — до 31 августа 2023 года.

В честь Дня строителя клиенты CARCADE могут приобрести различные модели автокранов и экскаваторов китайской марки ZOOMLION с использованием корпоративной скидки в размере 5,5% и 7,5% соответственно. В программе участвуют экскаваторы модельного ряда от 6 до 120 тонн и все модели автокранов, включая полноприводные и короткобазные, находящиеся в наличии на стоке в РФ. Скидки распространяются только на новые ТС, реализуемые через официальных дилеров партнёра-организатора акции.

Компания "Зумлион Хэви Индустри Рус" (Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.), официальный представитель китайского завода спецтехники на территории РФ, была основана в 1992 году. Главные направления деятельности — это разработка и производство тяжёлых высокотехнологичных машин в сфере строительной и сельскохозяйственной техники. Имея более чем 20-летний опыт внедрения инноваций и совершенствования производства, компания в настоящее время является международным холдингом, выпускающим 10 категорий по 56 видов продукции, что составляет примерно 600 разнообразных видов техники.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг или рефинансирование, программа автопомощи на дороге 24/7, скидки на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Список филиалов и адреса складов импортёра, а также подробный перечень доступных в рамках программы моделей спецтехники ZOOMLION уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.

Гид потребителя

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