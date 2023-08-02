В Самарской области "грабители" забрались в морг

Внезапная история произошла в Кинель-Черкассах. Как рассказывают местные жители, ночью мужчина разбил окно и забрался в морг. По мнению сельчан, он мог хотеть обокрасть учреждение.
По другой версии, мужчина мог неплохо проводить вечер, а затем стал хулиганить. Поэтому якобы и полез в учреждение. Меж тем сельчане опасаются этого гражданина. Они считают, что мужчина уже не впервые идет на нарушение общепринятых правил. По селу даже проходили слухи, что он брал товары без спроса и оплаты.
"Что он выкинет в следующий раз?" - вопрошает один из жителей села.
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области пояснили, что установили предполагаемого "визитера" морга. По факту произошедшего ведется работа.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?