"Тольяттиазот" заключил договор о целевой подготовке молодых специалистов

Шесть выпускников инженерно-технических классов ТОАЗа получили квоты министерства промышленности и торговли Самарской области на обучение в Тольяттинском государственном университете по программе целевого обучения. "Тольяттиазот" подписал с ними четырехстороннее соглашение, что предусматривает последующее трудоустройство на предприятие.
В этом учебном году целевая подготовка студентов будет проходить по пяти направлениям. В их числе "химическая технология", "электроэнергетика и электротехника", "машиностроение", "автоматизация технологических процессов" и "конструкторско-технологическое обеспечение". Студенты будут получать гарантированную стипендию и проходить производственную практику на ТОАЗе.
Практика целевой подготовки молодых специалистов существует на предприятии второй год и успела зарекомендовать себя в качестве успешного примера профориентационной работы. "Тольяттиазот" выстраивает программу непрерывного обучения "Школа - ссуз/вуз - предприятие".
Составляющими проекта служат созданные на базе четырех школ города Тольятти инженерно-технические классы, где углубленно изучаются профильные предметы. Это позволяет ученикам поступить в один из лучших вузов города и быть уверенными в своем будущем.
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям ПАО "ТОАЗ":
"Заключение договоров целевого обучения с выпускниками инженерно-технических классов - результат последовательной планомерной работы "Тольяттиазота" по профориентации. Это часть программы, действующей на предприятии на протяжении последних семи лет. ТОАЗ взял на себя обязательство поддерживать и сопровождать студентов в течение всего периода их обучения, по итогам которого молодые люди получат гарантированное предложение о трудоустройстве на крупнейшее предприятие региона".
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