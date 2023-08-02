Чиновник из Самарской области брал деньги за бесплатную услугу

В Хворостянском районе Самарской области муниципальный служащий стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, руководитель отдела архитектуры и градостроительства районной администрации брал плату за выдачу градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства. В реальности же эта услуга бесплатна. Так, в июне 2022 г. и апреле 2023 г. чиновник получил 59 тыс. рублей.