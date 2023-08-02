Чиновник из Самарской области брал деньги за бесплатную услугу

В Хворостянском районе Самарской области муниципальный служащий стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, руководитель отдела архитектуры и градостроительства районной администрации брал плату за выдачу градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства. В реальности же эта услуга бесплатна. Так, в июне 2022 г. и апреле 2023 г. чиновник получил 59 тыс. рублей.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?