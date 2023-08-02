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Преступления Происшествия

Чиновник из Самарской области брал деньги за бесплатную услугу

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе Самарской области муниципальный служащий стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, руководитель отдела архитектуры и градостроительства районной администрации брал плату за выдачу градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства. В реальности же эта услуга бесплатна. Так, в июне 2022 г. и апреле 2023 г. чиновник получил 59 тыс. рублей.

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