Сбербанк вернет бонусами СберСпасибо до 4% ежемесячного платежа по ипотеке

До 30 сентября 2023 года в Сбербанке будет действовать программа для покупателей квартир в новостройках — "Спасибо за квартиру". По ее условиям клиенты, оформившие ипотеку на новостройку на Домклик, получат до 4% ежемесячного платежа бонусами СберСпасибо, а также дополнительную скидку на квартиру до 3% от застройщика. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Программа распространяется как на строящиеся, так и на сданные объекты. Перечень участвующих в программе жилых комплексов размещён на сайте СберСпасибо и на Домклик.

Бонусы будут начисляться за каждый ежемесячный платеж по кредитному договору в течение двух лет. Их размер рассчитают индивидуально в зависимости от остатка суммы кредита, который необходимо выплатить по ипотеке.

Чтобы принять участие в программе, пользователям необходимо оформить заявку на ипотеку на новостройку на Домклик и заключить кредитный договор в течение 90 дней после одобрения заявки. Первым к новой акции присоединился уникальный проект СберСити — первая в России и крупнейшая в мире территория, созданная по международным стандартам зелёного проектирования.

"Мы стремимся к тому, чтобы программа лояльности сопровождала не только регулярные покупки наших клиентов, но и поддерживала их самые важные и дорогостоящие приобретения. "Спасибо за квартиру" — это беспрецедентная акция, которая подарит скидки и эксклюзивный кешбэк бонусами тем, кто оформит ипотеку через Домклик. Бонусы можно будет потратить у партнёров СберСпасибо, например, чтобы обустроить новую квартиру или отпраздновать новоселье. При этом клиенты, которые совершат платёж по ипотеке через приложение СберБанк Онлайн, смогут получить дополнительные бонусы, а затем конвертировать их в рубли", — рассказала Екатерина Звонова, директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.



"Отмечу, что первая сделка по программе "Спасибо за квартиру" пройдет именно с объектом СберСити в Рублёво-Архангельском. Этой сделкой мы откроем августовские продажи. Это прекрасная возможность приобрести квартиру в городе, который строится вокруг вас. К моменту, когда дом уже будет построен и готов к заселению, кешбэк бонусами от СберСпасибо будет напоминать нашим клиентам о выгодной покупке", — рассказал Андрей Лихачев, генеральный директор АО "Рублёво-Архангельское".

"Спасибо за квартиру" — совместная акция Сбербанка, СберСпасибо, Домклик и партнёров-застройщиков. С подробными условиями программы можно ознакомиться на сайте СберСпасибо или на Домклик.