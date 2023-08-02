Нижегородский филиал Новикомбанка переехал в новый офис

Филиал Новикомбанка в Нижнем Новгороде приступил к работе в новом офисе. Отделение опорного банка Госкорпорации Ростех теперь расположено по адресу: площадь Сенная, д. 6/49. Теперь обслуживание клиентов станет еще более доступным и комфортным.

Среди партнеров банка в Нижнем Новгороде такие крупные предприятия, как "Филиал ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" — Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", АО "НПП "Полет", АО "НПП "Салют", АО "ГосНИИ "Кристалл". Банк оказывает им максимальную поддержку, предлагая оптимальные финансовые решения с использованием мер господдержки, а также собственных программ, для реализации текущих проектов.

"Новикомбанк обладает глубокой экспертизой в финансировании промышленных предприятий, которую мы в полной мере готовы применять и дальше при реализации перспективных проектов региона. Наш офис в Нижнем Новгороде нацелен качественно развивать как корпоративное кредитование, так и поддержку программ кооперации, предприятий МСП. Мы создаем, пилотируем и внедряем самые эффективные банковские практики для наших клиентов, которые позволят им реализовывать новые проекты, производить импортозамещающие продукты, расширять ассортимент услуг", — отметила управляющий филиалом Новикомбанка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

Для сотрудников предприятий-партнеров Новикомбанк также предлагает конкурентные розничные продукты, при разработке которых особое внимание уделяется их социальной составляющей. В частности, специально для работников Ростеха создана социально-платежная карта, которая дает возможность пользоваться разнообразными привилегиями и сервисами.

Также по карте Новикомбанка доступны специальные условия по ипотеке, потребительским кредитам и кредитным картам, вклады с повышенными ставками, дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности и т. д. К настоящему времени держателями карт стали более 6,6 тысяч сотрудников нижегородских предприятий.