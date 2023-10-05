В Самаре открывается новый дилерский центр HAVAL и TANK

Популярные городские новинки HAVAL Jolion, практичный семейный HAVAL M6, интеллектуальные кроссоверы HAVAL F7 и кросс-купе HAVAL F7x, высокофункциональные HAVAL Dargo и HAVAL Dargo X и рамные внедорожники HAVAL H9 появились на Южном шоссе этим летом и уже успели запомниться самарцам. Современные технологичные модели глобального международного производителя из Китая Great Wall Motor Company Limited (GWM) хорошо адаптированы к российским условиям и отличаются стильным функциональным дизайном.

Уже этой осенью автомобилисты получат возможность оценить премиальные внедорожники TANK 300 и TANK 500 в новом салоне "Самара-Авто", который открылся на месте переехавших MAZDA и SKODA.

Философия TANK отражает тесную связь между автомобилем и человеком, которая выражается в уникальном сочетании двух латинских букв в начертании логотипа. TANK 300 обладает мощным внедорожным арсеналом и легко преодолевает любые препятствия. TANK 500 приятно удивит поклонников комфорта в путешествии премиальным салоном с панорамной крышей, сиденьями из кожи наппа с вентиляцией и массажем, идеальной системой шумоподавления.

В официальных дилерских центрах владельцы автомобилей HAVAL и TANK могут пройти регулярное техническое обслуживание автомобиля. Покупатели могут выбрать одну из трех доступных программ кредитования HAVAL Credit или воспользоваться выгодным предложением с минимальным первоначальным взносом от TANK.*

Уже сейчас салоны работают, вы можете посмотреть и выбрать представленные машины, а торжественное праздничное открытие запланировано 12 октября.

Оценить новинки HAVAL: +7 (846) 211-21-03

Получить приглашение на тест-драйв TANK: 7 (846) 211-58-12

Самара-Авто, официальный дилер HAVAL и TANK

Южное шоссе, 14

*Подробности на сайте официального дилера haval-smavto.ru, а также на официальном сайте tank.ru