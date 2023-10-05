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Автопром Машиностроение

В Самаре открывается новый дилерский центр HAVAL и TANK

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Популярные городские новинки HAVAL Jolion, практичный семейный HAVAL M6, интеллектуальные кроссоверы HAVAL F7 и кросс-купе HAVAL F7x, высокофункциональные HAVAL Dargo и HAVAL Dargo X и рамные внедорожники HAVAL H9 появились на Южном шоссе этим летом и уже успели запомниться самарцам. Современные технологичные модели глобального международного производителя из Китая Great Wall Motor Company Limited (GWM) хорошо адаптированы к российским условиям и отличаются стильным функциональным дизайном.

Фото: предоставлено ООО "САМАРА-АВТО"

Уже этой осенью автомобилисты получат возможность оценить премиальные внедорожники TANK 300 и TANK 500 в новом салоне "Самара-Авто", который открылся на месте переехавших MAZDA и SKODA.

Философия TANK отражает тесную связь между автомобилем и человеком, которая выражается в уникальном сочетании двух латинских букв в начертании логотипа. TANK 300 обладает мощным внедорожным арсеналом и легко преодолевает любые препятствия. TANK 500 приятно удивит поклонников комфорта в путешествии премиальным салоном с панорамной крышей, сиденьями из кожи наппа с вентиляцией и массажем, идеальной системой шумоподавления.

В официальных дилерских центрах владельцы автомобилей HAVAL и TANK могут пройти регулярное техническое обслуживание автомобиля. Покупатели могут выбрать одну из трех доступных программ кредитования HAVAL Credit или воспользоваться выгодным предложением с минимальным первоначальным взносом от TANK.*

Уже сейчас салоны работают, вы можете посмотреть и выбрать представленные машины, а торжественное праздничное открытие запланировано 12 октября.

Оценить новинки HAVAL: +7 (846) 211-21-03

Получить приглашение на тест-драйв TANK: 7 (846) 211-58-12

Самара-Авто, официальный дилер HAVAL и TANK

Южное шоссе, 14

*Подробности на сайте официального дилера haval-smavto.ru, а также на официальном сайте tank.ru

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Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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