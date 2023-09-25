ВТБ в Самарской области выдал рекордный объем ипотеки до повышения ставок

За три недели сентября, до повышения ставок, 750 жителей Самарской области получили в ВТБ ипотеку на рекордную сумму 3 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в среднем за месяц с начала года. Всего с начала года ВТБ в губернии выдал 15,7 млрд рублей жилищных кредитов, досрочно "перекрыв" результат всего 2021 года.

"Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено "бумом" на рынке жилищных кредитов: всего за три недели объем выдач по стране составил 174 млрд рублей, что уже стало рекордом за всю историю ипотечного бизнеса ВТБ. Пиковым стало 19 сентября, когда наши заемщики получили на покупку недвижимости 23,7 млрд рублей", — заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В целом по стране за три недели сентября в ВТБ взяли ипотеку 33 тысячи заемщиков на 174 млрд рублей. Это на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала года и в два раза больше — чем за сентябрь 2022 года. Всего с начала года банк выдал более триллиона рублей жилищных кредитов.

"Для нас принципиально важной задачей в этих условиях стала помощь клиентам по выходу на сделки по "старым" условиям — как ставкам, так и первому взносу в рамках госпрограмм. Поэтому мы расширили график работы офисов, вывели дополнительных сотрудников для консультации заемщиков и увеличили срок действия ранее принятых решений. Отмечу, что даже после сегодняшнего повышения ставок уже одобренные условия в части процентной ставки сохраняются и будут действовать три месяца с момента ответа от банка. Мы считаем это принципиально важным, ведь клиенты планируют свою финансовую нагрузку на несколько лет вперед, и наша задача — сделать ее минимальной в нынешних условиях", — добавил спикер.

Как отмечают эксперты ВТБ, на фоне ужесточения требований к льготным программам и серии роста ключевой ставки в четвертом квартале на рынке ипотеки произойдет "охлаждение". По оценке ВТБ, в октябре–декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей, что будет примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого года. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи, которые в первые в истории превысят 6 трлн рублей.