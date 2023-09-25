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Продлены полномочия сенатора РФ - представителя от правительства Самарской области Фарита Мухаметшина

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наделил полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Самарской области Фарита Мухаметшина с 26 сентября 2023 года.

Фото: http://council.gov.ru

Постановление направлено в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Оно выпущено в соответствии с ч. 2 ст. 95 Конституции Российской Федерации, ст. 5 ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россиской Федерации", п. 24 ст. 67 Устава Самарской области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания, 25 августа.

Также сегодня в соответствии с Уставом Самарской области Дмитрий Азаров отправил в отставку правительство региона, а всех министров и вице-губернаторов назначил временно исполняющими обязанности.

Мухаметшин Фарит Мубаракшевич - представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области. Родился 31 января 1947 года. Дата наделения полномочиями: 17 сентября 2018 года.

 

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