Продлены полномочия сенатора РФ - представителя от правительства Самарской области Фарита Мухаметшина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наделил полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Самарской области Фарита Мухаметшина с 26 сентября 2023 года.

Постановление направлено в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Оно выпущено в соответствии с ч. 2 ст. 95 Конституции Российской Федерации, ст. 5 ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россиской Федерации", п. 24 ст. 67 Устава Самарской области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания, 25 августа.

Также сегодня в соответствии с Уставом Самарской области Дмитрий Азаров отправил в отставку правительство региона, а всех министров и вице-губернаторов назначил временно исполняющими обязанности.