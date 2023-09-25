Руководители фракций в Самарской губернской думе: Мы будем помогать губернатору в развитии нашей области

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, заместитель председателя регионального заксобрания Александр Живайкин дал комментарий по итогам инаугурации губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир". Эти слова Архимеда сейчас как нельзя кстати. В очередной раз жители Самарской области на выборах главы региона доверили свои голоса Дмитрию Игоревичу Азарову, потому что он служит как раз этой точкой опоры для самарцев. Для развития, укрепления региона, для того чтобы стать надежным тылом, регионом, на который может опереться президент России Владимир Владимирович Путин, и, конечно, те ребята, которые находятся сейчас на передовой", - отметил депутат.

По словам Александра Живайкина, все это требует очень серьезных усилий, решения масштабных задач.

"Дмитрий Игоревич - лидер. Всегда и во всем он стремится быть первым. И это очень помогает региону развиваться. Строго, шаг за шагом в Самарской области реализуются Стратегия лидерства и национальные проекты. Это постоянное движение вперед, по нарастающей. Это большой труд, который объединяет всех нас. И депутаты фракции "Единая Россия" будут соответствовать тому ритму, который задает Дмитрий Игоревич Азаров", - подчеркнул Александр Живайкин.

Руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе, заместитель председателя областного парламента Алексей Лескин отметил: "После вступления в должность губернатора Самарской области у нас запланирована встреча по обсуждению тех наказов жителей региона, которые я как кандидат в губернаторы получил. Скоро у депутатского корпуса начнется активная работа по формированию и подготовке к принятию закона об областном бюджете на 2024 год. Это очень важный документ, поэтому фракция КПРФ над ним очень тщательно работает и, надеюсь, все пожелания, которые через нас транслируют жители Самарской области, будут услышаны".

Руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов: "Самарцы продемонстрировали высокую явку, более 50% жителей региона пришли на выборы. Это большое доверие, которое губернатору Самарской области нужно полностью оправдать, и, я уверен, он с этим справится. Выбран курс, который был предыдущие пять лет, Самарская область станет еще краше, чем она была. В 1990-е годы объем ВРП, бюджета Самарской области был больше, чем в Республике Татарстан. С моей точки зрения, в ближайшие пять лет нам необходимо догнать и перевыполнить эти показатели, стать первыми по объему ВРП, бюджету в Поволжье".

Руководитель фракции "Новые люди" в Самарской губернской думе Роман Маркаров: "Я хотел бы поздравить Дмитрия Игоревича с уверенной победой на выборах губернатора Самарской области, пожелать ему удачи, здоровья и успехов в этом непростом деле управления регионом. Наша задача - помочь, предложить проекты и направления, которые будут работать на развитие региона, на улучшение качества жизни самарцев. Сегодня, вступая в должность, Дмитрий Игоревич заявил, что те предложения, которые были озвучены в период избирательной кампании, будут взяты в работу, ни одно не останется без внимания. На мой взгляд, это хорошо показывает, что губернатор держит слово, слышит людей, понимает важность взаимодействия с гражданским обществом, политическими партиями. И мы, конечно, будем помогать ему в развитии нашей Самарской области".

Депутат фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" в Самарской губернской думе Максим Гусейнов: "То, что жители Самарской области избрали губернатором Дмитрия Игоревича Азарова, говорит о том, что люди ему доверяют, доверяют курсу правительства Самарской области. Хочется пожелать и губернатору, и правительству сохранить то направление, тот вектор развития, чтобы наш регион был центром промышленности в Приволжском федеральном округе, и в стране. У нас большой промышленный потенциал, его нужно реализовать. Конечно, есть трудности, но они преодолимы, у нас есть хороший задел на будущее по всем позициям социально-экономического развития, и это позволяет с оптимизмом смотреть вперед".