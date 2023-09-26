Жительниц Самарской области научат делать бизнес с помощью программы "Мама-предприниматель"

В понедельник, 25 сентября, на площадке регионального центра "Мой бизнес" стартовала федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель". В этом году в ней участвуют 70 жительниц региона, мамы несовершеннолетних детей, готовые заявить о себе в предпринимательстве.

В Самарской области ведется постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки и созданию условий для начинающих предпринимателей. Областное правительство и губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе.

В регионе программу "Мама-предприниматель" реализуют областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес".

"Мы ежегодно проводим программу "Мама-предприниматель" и всегда получаем большое число заявок, благодарные отзывы участниц прошлых лет и гордимся их бизнес-результатами, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Очень важно поддержать инициативы и идеи на этапе их зарождения, мотивировать на развитие в предпринимательстве. Для этого мы создали сеть центров "Мой бизнес", где можно получить консультации по любым вопросам ведения своего дела и подать заявку на получение поддержки".

В течение недели участницы пройдут обучение основам бизнес-деятельности. Эксперты и наставники помогут им определиться с формой регистрации, выбрать налоговый режим, оценить прибыльность идеи, научиться грамотно использовать маркетинговые инструменты для продвижения своего продукта и др. Обучение пройдет в Самаре и Тольятти.

Самарчанка и молодая мама Екатерина Курбанова раньше работала в сфере туризма, но свой предпринимательский потенциал раскрыла в кондитерском деле. Уже более трех лет девушка печет самые разные десерты на заказ, регулярно проходит специализированные курсы для повышения квалификации и расширения ассортимента. В планах - создание собственной кондитерской студии.

"Возможность участия в такой программе - огромная поддержка. Начинающему предпринимателю сложно сориентироваться во всех нюансах ведения своего дела так, чтобы это правильно работало и приносило доход", - отметила Екатерина Курбанова.

Помимо теоретической части, участницы программы смогут посетить площадки действующего бизнеса. Опытные предприниматели поделятся своими историями становления и развития предприятий, дадут ценные советы, необходимые новичкам.

В результате обучения каждая участница сможет упаковать свою идею в полноценный проект. Представить свои наработки женщины смогут в ходе полуфинала в своем городе. Участницы покажут свои проекты экспертному жюри, которое оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость, чтобы определить список финалисток.

Лучшие проекты выйдут в региональный финал, где и определится победительница программы "Мама-предприниматель". Региональный финал состоится 6 октября в Самаре. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на запуск своего дела и сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

Программа реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организатор - Минэкономразвития России. Соорганизаторы - Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер - маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта - компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.