Жительниц Самарской области научат делать бизнес с помощью программы "Мама-предприниматель"

В понедельник, 25 сентября, на площадке регионального центра "Мой бизнес" стартовала федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель". В этом году в ней участвуют 70 жительниц региона, мамы несовершеннолетних детей, готовые заявить о себе в предпринимательстве.
В Самарской области ведется постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки и созданию условий для начинающих предпринимателей. Областное правительство и губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе.
В регионе программу "Мама-предприниматель" реализуют областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес".
"Мы ежегодно проводим программу "Мама-предприниматель" и всегда получаем большое число заявок, благодарные отзывы участниц прошлых лет и гордимся их бизнес-результатами, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Очень важно поддержать инициативы и идеи на этапе их зарождения, мотивировать на развитие в предпринимательстве. Для этого мы создали сеть центров "Мой бизнес", где можно получить консультации по любым вопросам ведения своего дела и подать заявку на получение поддержки".
В течение недели участницы пройдут обучение основам бизнес-деятельности. Эксперты и наставники помогут им определиться с формой регистрации, выбрать налоговый режим, оценить прибыльность идеи, научиться грамотно использовать маркетинговые инструменты для продвижения своего продукта и др. Обучение пройдет в Самаре и Тольятти.
Самарчанка и молодая мама Екатерина Курбанова раньше работала в сфере туризма, но свой предпринимательский потенциал раскрыла в кондитерском деле. Уже более трех лет девушка печет самые разные десерты на заказ, регулярно проходит специализированные курсы для повышения квалификации и расширения ассортимента. В планах - создание собственной кондитерской студии.
"Возможность участия в такой программе - огромная поддержка. Начинающему предпринимателю сложно сориентироваться во всех нюансах ведения своего дела так, чтобы это правильно работало и приносило доход", - отметила Екатерина Курбанова.
Помимо теоретической части, участницы программы смогут посетить площадки действующего бизнеса. Опытные предприниматели поделятся своими историями становления и развития предприятий, дадут ценные советы, необходимые новичкам.
В результате обучения каждая участница сможет упаковать свою идею в полноценный проект. Представить свои наработки женщины смогут в ходе полуфинала в своем городе. Участницы покажут свои проекты экспертному жюри, которое оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость, чтобы определить список финалисток.
Лучшие проекты выйдут в региональный финал, где и определится победительница программы "Мама-предприниматель". Региональный финал состоится 6 октября в Самаре. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на запуск своего дела и сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.
Программа реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организатор - Минэкономразвития России. Соорганизаторы - Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер - маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта - компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей