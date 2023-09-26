В ВККС РФ не поступило ни одного заявления на должность председателя 6-го кассационного суда

Объявленный конкурс на должность председателя 6-го кассационного суда общей юрисдикции не состоялся. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По информации парламентария, в ВККС РФ не поступило ни одного заявления.
Напомним, пост освободился после дисциплинарного взыскания ВККС в виде досрочного прекращения полномочий судьи Александра Ефанова. Кроме того, его лишили 1-го квалификационного класса.
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Знаково но противно...