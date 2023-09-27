Между Самарой и Кировом появится авиасообщение

Власти Самарской и Кировской областей обсуждают прямое ависообщение между столицами регионов. Об этом 26 сентября сообщил глава Кировской области Александр Соколов во время прямого эфира в сети "ВКонтакте".

"Я поговорил с коллегами, сейчас в работе у нас находится Самара. Мы договорились с Дмитрием Азаровым, что готовы пойти на субсидирование 50/50", - отметил Александр Соколов.