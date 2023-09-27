Жительница Сызрани пыталась устроиться на работу и потеряла 98 тыс. рублей

В Сызрани 24-летняя местная жительница стала жертвой фальшивых работодателей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Девушка нашла в Интернете вакансию, где требовалось в приложении за деньги писать отзывы об отелях и гостиницах. Предложение казалось выгодным, и она подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность.

Вскоре ей позвонил якобы специалист по подбору персонала, попросил сообщить личные данные и установить на телефон "специальное" приложение для подтверждения серьезности намерений. Девушка выполнила все условия, а через несколько дней узнала, что на нее оформили кредит на 98 тыс. рублей.