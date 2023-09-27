В Тольятти девушка на электроскутере сбила ребенка и скрылась

Тольяттинские полицейские разыскивают девушку на электроскутере, устроившую аварию. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел 24 сентября в 16:50. Девушка в джинсовой куртке, на вид 15-16 лет, ехала на электроскутере и на тротуаре возле дома №49 по ул. Ушакова сбила ребенка. Не остановившись, она уехала с места происшествия. Со слов ребенка, девушку сопровождали два подростка, также на электроскутерах.

Мальчик пострадал, и ему потребовалась помощь медиков.

Правоохранители просят очевидцев происшествия и всех, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или его знакомых, сообщить информацию по телефонам 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, 102.