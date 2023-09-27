Жители региона смогут поклониться небесному покровителю русского воинства

С 5 по 7 октября в Софийском соборе Самары на ул. Соколова, 1а будет находиться ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Это небесный покровитель русского воинства. Ежедневно перед святыми мощами будут служиться молебны с акафистом.

Самара стала частью общенародной акции "Всероссийский молебен о Победе". По благословению Святейшего Патриарха Кирилла акция стартовала 6 мая 2023 года. Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца, постоянно пребывающий в Троице-Сергиевой лавре, побывает во всех 89 регионах Российской Федерации (около 100 российских городов). Каждый желающий сможет поклониться святым мощам и попросить о себе, своих близких и наших воинах.

Напомним, святой Георгий Победоносец - военачальник-христианин начала IV века, пострадавший от язычников. С глубокой древности его почитают на Руси как небесного покровителя нашей земли и ее воинства, а потому во все времена и во всех войнах именно ему молились о Русских Победах. В 1945 году день Георгия Победоносца символически совпал с праздником Пасхи Господней и последними победоносными ударами Красной Армии.

После пребывания в Самарской области ковчег побывает еще в ряде регионов ПФО: Ульяновской и Нижегородской областях, а также в республиках Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

В Софийском соборе Самары доступ к святыне будет осуществляться с 8:00 до 20:00 (7 октября - с 8:00 до 19:00). Ежедневные молебны с акафистом - по окончании Божественной Литургии, в 12:00, в 15:00 и по окончании вечерней службы.