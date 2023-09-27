Жители региона смогут поклониться небесному покровителю русского воинства

С 5 по 7 октября в Софийском соборе Самары на ул. Соколова, 1а будет находиться ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Это небесный покровитель русского воинства. Ежедневно перед святыми мощами будут служиться молебны с акафистом.
Самара стала частью общенародной акции "Всероссийский молебен о Победе". По благословению Святейшего Патриарха Кирилла акция стартовала 6 мая 2023 года. Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца, постоянно пребывающий в Троице-Сергиевой лавре, побывает во всех 89 регионах Российской Федерации (около 100 российских городов). Каждый желающий сможет поклониться святым мощам и попросить о себе, своих близких и наших воинах.
Напомним, святой Георгий Победоносец - военачальник-христианин начала IV века, пострадавший от язычников. С глубокой древности его почитают на Руси как небесного покровителя нашей земли и ее воинства, а потому во все времена и во всех войнах именно ему молились о Русских Победах. В 1945 году день Георгия Победоносца символически совпал с праздником Пасхи Господней и последними победоносными ударами Красной Армии.
После пребывания в Самарской области ковчег побывает еще в ряде регионов ПФО: Ульяновской и Нижегородской областях, а также в республиках Мордовия, Чувашия и Марий Эл.
В Софийском соборе Самары доступ к святыне будет осуществляться с 8:00 до 20:00 (7 октября - с 8:00 до 19:00). Ежедневные молебны с акафистом - по окончании Божественной Литургии, в 12:00, в 15:00 и по окончании вечерней службы.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.