29 сентября около "Самара Арены" откроют Большую Самарскую Тропу

В пятницу, 29 сентября, в 12:00 на стадионе "Самара-Арена" у начала Первой Пешеходной Аллеи торжественно откроют Большую Самарскую Тропу.

Это экотропа, проложенная по живописным местам Самарской области от Самары до Тольятти.

На мероприятии также вручат участникам проекта, прошедшим обучение, удостоверения о повышении квалификации по программе "Проведение экскурсий и походов по Большой Самарской Тропе".

После того как представители некоммерческих организаций и партнеров перережут красную ленточку, туристы, волонтеры и все желающие пройдут по маршруту Тропы, через лесопарк Дубки до Студеного оврага, по дороге убирая мусор.