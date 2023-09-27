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Экология Общество

29 сентября около "Самара Арены" откроют Большую Самарскую Тропу

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 сентября, в 12:00 на стадионе "Самара-Арена" у начала Первой Пешеходной Аллеи торжественно откроют Большую Самарскую Тропу.

Это экотропа, проложенная по живописным местам Самарской области от Самары до Тольятти.
На мероприятии также вручат участникам проекта, прошедшим обучение, удостоверения о повышении квалификации по программе "Проведение экскурсий и походов по Большой Самарской Тропе".

После того как представители некоммерческих организаций и партнеров перережут красную ленточку, туристы, волонтеры и все желающие пройдут по маршруту Тропы, через лесопарк Дубки до Студеного оврага, по дороге убирая мусор.

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