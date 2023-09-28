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Преступления Происшествия

В Самаре посетитель ночного клуба признался в убийстве

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который, находясь в ночном клубе на ул. Революционной, рассказывал другим посетителям о недавно совершенном им убийстве.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, публичное признание мужчина сделал, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда приехали правоохранители, он не стал отпираться и подробно описал все случившееся. По словам 38-летнего жителя Самары, он находился в квартире у знакомого. Во время совместного застолья между ними произошла ссора. Гость начал избивать хозяина жилплощади руками и ногами. Когда тот перестал подавать признаки жизни, злоумышленник отправился в расположенный поблизости ночной клуб, где продолжил употреблять спиртные напитки.

Стражи правопорядка сообщили о случившемся в дежурную часть и проследовали в квартиру, в которой произошел инцидент. Внутри росгвардейцы обнаружили тело 40-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного, который уже был ранее судим, своим коллегам из полиции.

Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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