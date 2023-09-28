В Самаре посетитель ночного клуба признался в убийстве

В Самаре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который, находясь в ночном клубе на ул. Революционной, рассказывал другим посетителям о недавно совершенном им убийстве.
Как сообщает региональное управление Росгвардии, публичное признание мужчина сделал, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Когда приехали правоохранители, он не стал отпираться и подробно описал все случившееся. По словам 38-летнего жителя Самары, он находился в квартире у знакомого. Во время совместного застолья между ними произошла ссора. Гость начал избивать хозяина жилплощади руками и ногами. Когда тот перестал подавать признаки жизни, злоумышленник отправился в расположенный поблизости ночной клуб, где продолжил употреблять спиртные напитки.
Стражи правопорядка сообщили о случившемся в дежурную часть и проследовали в квартиру, в которой произошел инцидент. Внутри росгвардейцы обнаружили тело 40-летнего мужчины со следами насильственной смерти.
Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного, который уже был ранее судим, своим коллегам из полиции.
Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".