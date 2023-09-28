Самарец из ревности до смерти забил приятеля

В Самаре 37-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, уже судимый за тяжкое преступление мужчина с 17 по 19 сентября выпивал дома у 40-летнего приятеля. В какой-то момент они поссорились из-за ревности, и гость нанес хозяину жилья около 30 ударов руками и ногами. Когда мужчина понял, что оппонент умер, он вышел на улицу и позвонил в полицию.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Обвиняемого отправили под стражу.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".