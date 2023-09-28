Самарец из ревности до смерти забил приятеля

В Самаре 37-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, уже судимый за тяжкое преступление мужчина с 17 по 19 сентября выпивал дома у 40-летнего приятеля. В какой-то момент они поссорились из-за ревности, и гость нанес хозяину жилья около 30 ударов руками и ногами. Когда мужчина понял, что оппонент умер, он вышел на улицу и позвонил в полицию.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Обвиняемого отправили под стражу.