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Суд опубликовал данные об износе ул. Ново-Садовой после ремонта Благодаря нацпроекту в этом году в Самарской области обновят более 180 км туристических маршрутов Дороги Самарской области становятся безопаснее В Самарской области ремонтируют дорогу, ведущую к военному городку Арбитраж отказал минтрансу в иске по гарантийному ремонту Ново-Садовой

Дорожное строительство Транспорт и связь

Суд опубликовал данные об износе ул. Ново-Садовой после ремонта

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области обнародовал подробности решения по иску минтранса Самарской области к дорожному подрядчику "СамараТрансСтрой".

Напомним, представители министерства обратились с иском к подрядчикам и потребовали в рамках исполнения гарантийных обязательств до 1 июля 2022 г. сделать ремонт и устранить колейность по гарантии на участке ул. Ново-Садовой, от Полевой до пр. Кирова. Кроме того, министерство требовало по 100 тыс. за каждый день неисполнения решения суда. В итоге арбитраж 14 сентября 2023 г. министерству отказал. Сейчас стали известны причины такого решения.

"В ходе осмотра установлено, что замечания устранены в полном объеме, колейность на осматриваемых участках автомобильной дороги отсутствует, гарантийные обязательства выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством", - объяснили в суде.

Интересно, что в полном тексте решения суда указано, насколько сильно износился участок Ново-Садовой перед гарантийным ремонтом.

"Из Технического заключения следует, что поперечная ровность по требованию ГОСТ Р 50597 находится только на 3,87% (300 м) протяженности автомобильной дороги", - сообщается в материалах суда.

При этом указывается, что работы по контрактам сдавали в 2016-2017 гг., а диагностику провели в августе 2021 года.

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