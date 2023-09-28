Суд опубликовал данные об износе ул. Ново-Садовой после ремонта

Арбитражный суд Самарской области обнародовал подробности решения по иску минтранса Самарской области к дорожному подрядчику "СамараТрансСтрой".
Напомним, представители министерства обратились с иском к подрядчикам и потребовали в рамках исполнения гарантийных обязательств до 1 июля 2022 г. сделать ремонт и устранить колейность по гарантии на участке ул. Ново-Садовой, от Полевой до пр. Кирова. Кроме того, министерство требовало по 100 тыс. за каждый день неисполнения решения суда. В итоге арбитраж 14 сентября 2023 г. министерству отказал. Сейчас стали известны причины такого решения.
"В ходе осмотра установлено, что замечания устранены в полном объеме, колейность на осматриваемых участках автомобильной дороги отсутствует, гарантийные обязательства выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством", - объяснили в суде.
Интересно, что в полном тексте решения суда указано, насколько сильно износился участок Ново-Садовой перед гарантийным ремонтом.
"Из Технического заключения следует, что поперечная ровность по требованию ГОСТ Р 50597 находится только на 3,87% (300 м) протяженности автомобильной дороги", - сообщается в материалах суда.
При этом указывается, что работы по контрактам сдавали в 2016-2017 гг., а диагностику провели в августе 2021 года.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?