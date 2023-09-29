Бизнес-леди Самарской области поделились опытом с участницами программы "Мама-предприниматель"

Жительницы Самарской области, постигающие азы бизнеса в федеральной программе "Мама-предприниматель", познакомились с опытом известных бизнес-леди Самары и Тольятти.

Участницы популярного образовательного проекта узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить ценные советы, помогающие избежать ошибок на самом старте создания своего дела.

В Самарской области созданы все условия для успешного старта и работы начинающих предпринимателей. Областное правительство и губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе.

В регионе программу "Мама-предприниматель" реализует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым и региональный центр "Мой бизнес".

Участницы проходят бесплатное обучение - за несколько дней эксперты в формате тренинга-интенсива научат их позиционированию и созданию личного бренда, борьбе с выгоранием, эффективным продажам на рынке женского бизнеса, юридическим аспектам ведения своего дела, тайм-менеджменту и многому другому.

Бизнес-визиты стали частью обучения. Самарские участницы побывали в шоуруме-лаборатории бренда женской одежды Аллы Селицкой. Дизайнер и основательница компании рассказала о том, с чего начиналось ее дело, с какими страхами приходится бороться, как сохранить отношения с партнерами по бизнесу и о том, как важно научиться делегировать определенные задачи профессионалам в своем деле.

"Наверное, все предприниматели, и особенно женщины, хотят все делать самостоятельно. Но в определенный момент приходит осознание, что так нельзя. Например, ведение соцсетей лучше доверить специалистам", - поделилась своим взглядом Алла Селицкая.

Еще один бизнес-визит прошел на площадке Зозо бистро, расположенного на территории Станкозавода.

Основатель заведения Кристина Зайнуллина откровенно делилась с участницами программы опытом о том, как пришла идея открыть бизнес в сфере общепита, о том, что идти вперед ей помогает постоянное обучение чему-нибудь новому.

"Я уже не смогу назвать точное число курсов, которые я прошла по самым разным направлениям. Важно постоянно вкладываться в себя, в свое развитие. Сегодня мы регулярно отправляем на стажировки своих поваров и кондитеров", - отметила она.

Кристина Зайнуллина также рассказала, что за последние три года в компании сформировалась постоянная команда сотрудников, а вместе с этим выросла ответственность за них и их семьи. "Я знаю о каждом из своих работников все - чем они живут, сколько у них детей. И мы с супругом постоянно задаемся вопросом: чего еще не хватает нашему коллективу для комфортной работы? Так, однажды заметили, что они пьют растворимый кофе, и тогда мы купили в цех кофемашину", - поделилась основатель сети заведений.

Самарские участницы программы побывали и в Центре красоты Наталии Медведевой. "Я рассказала девушкам без прикрас, как начинала и как это работает сейчас, показала результаты своих клиентов и вдохновила начинающих предпринимательниц принципом "брать, делать и ничего не ждать", - подчеркнула Наталия Медведева.

Бизнес-визиты также проходили и в Тольятти. Девушки посетили агентство праздников "Фан-фан", которое создала участница программы "Мама-предприниматель" Гульнара Короткова. Вдохновение на бизнес девушки получили и от Елизаветы Федосеевой, руководителя проекта в "Инновационном центре стоматологии доктора Федосеева".

Программа реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организатор - Минэкономразвития РФ. Соорганизаторы - Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер - маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта - компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.