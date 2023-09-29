В Самарском университете обсудили вопросы создания международного кампуса

В Самарском университете им. Королева состоялась стратегическая сессия, посвященная началу проектирования международного межвузовского кампуса на территории около стадиона "Солидарность Самара Арена". Участие в работе приняли представители образовательных центров федерального уровня, имеющие опыт создания инновационных пространств и работы в них - это Московская школа управления "Сколково", Сколтех и университет "Иннополис".
Обращаясь к участникам сессии, Владимир Богатырев, ректор Самарского университета - ключевого бенефициара проекта - подчеркнул, что ученые, преподаватели и студенты являются участниками нескольких этапов работы над проектом. Так, в августе в ходе стратегической сессии "Самара: проектируя кампус будущего вместе" определялись модель управления кампусом, профиль и направления его специализации.
"Мы подошли к этапу проектирования объекта, к обсуждению его визуального облика и смыслового наполнения, - отметил ректор. - Анализируя опыт коллег, на данном этапе мы понимаем, что нам ближе проектные облики ИТМО Хайпарк в Санкт-Петербурге и Московской школы управления "Сколково".
Елена Голикова, модератор сессии, представитель ВЭБ РФ, призвала участников к сотворчеству и попросила их сформулировать черты масштабного пространства межвузовского кампуса, которое бы вдохновляло и было рассчитано не на три-пять лет, а на несколько поколений.
Евгений Бобров, проректор университета Иннополис, поделился с участниками сессии опытом проектирования и эксплуатации кампуса рядом с Казанью. Сейчас в Иннополисе, по сути, представляющем собой "город в городе", живут восемь тысяч человек - студенты, ученые, предприниматели, резиденты особой экономической зоны. Средний возраст жителей Иннополиса - 31 год. Для них построены жилые кварталы, научные лаборатории, общежития, кафе, магазины, коворкинги. В Иннополисе проводится более 200 выставок и концертов в год.
"Работа, саморазвитие, семья и отдых - вот четыре "кита", на которых строится жизнь "Иннополиса". Мы многое сделали для того, чтобы люди, попадающие в наш "город", захотели сюда вернуться", - рассказал проректор.
Екатерина Симакова, руководитель архитектурного управления Сколковского института науки и технологий, и Андрей Захаров, руководитель лаборатории кампуса Сколтеха, в свою очередь, рассказали о том, что команда Сколково прошла полный трек по созданию кампуса. В результате недалеко от центра Москвы созданы современные классы-трансформеры для студентов, ученых, индустриальных партнеров, а у каждой научной лаборатории есть свое офисное пространство.
Виктор Голубев, аналитик "Молтен Консалтинг", совершил для участников сессии экскурс по лучшим мировым университетским кампусам, познакомив их с опытом самых эффективных проектов в Швейцарии, Франции, Великобритании, США, Германии, Португалии и Швеции.
Антон Яр-Скрябин, партнер архитектурного бюро "Студия 44", которому и предстоит создать проект кампуса в Самарской области, представил уже реализованные бюро и только строящиеся проекты университетских кампусов - в Санкт-Петербурге (ИТМО и СпбГУ), Нижнем Новгороде и в Сочи ("Сириус"). Также он выступил с презентацией двух проектных решений международного межвузовского кампуса в Самаре. Оба проекта отличают технологичность, комфортная городская среда, благоустройство, обилие зеленых насаждений.
Что касается научной и образовательной инфраструктуры, то "Студия 44" предлагает создать близ стадиона максимально открытые, уютные и дружелюбные пространства для коммуникации и обмена знаниями между студентами, учеными и предпринимателями - пространства, которые будут стимулировать всех участников процесса на взаимодействие и станут настоящими точками притяжения не только для жителей области, но и других регионов и зарубежных стран.
Напомним, в Самарской области в рамках нацпроекта "Наука и университеты" реализуется проект по созданию международного межвузовского кампуса. Проектированием масштабного комплекса занимается "Архитектурное бюро "Студия 44" из Санкт-Петербурга.
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈