В Самарском университете обсудили вопросы создания международного кампуса

В Самарском университете им. Королева состоялась стратегическая сессия, посвященная началу проектирования международного межвузовского кампуса на территории около стадиона "Солидарность Самара Арена". Участие в работе приняли представители образовательных центров федерального уровня, имеющие опыт создания инновационных пространств и работы в них - это Московская школа управления "Сколково", Сколтех и университет "Иннополис".

Обращаясь к участникам сессии, Владимир Богатырев, ректор Самарского университета - ключевого бенефициара проекта - подчеркнул, что ученые, преподаватели и студенты являются участниками нескольких этапов работы над проектом. Так, в августе в ходе стратегической сессии "Самара: проектируя кампус будущего вместе" определялись модель управления кампусом, профиль и направления его специализации.

"Мы подошли к этапу проектирования объекта, к обсуждению его визуального облика и смыслового наполнения, - отметил ректор. - Анализируя опыт коллег, на данном этапе мы понимаем, что нам ближе проектные облики ИТМО Хайпарк в Санкт-Петербурге и Московской школы управления "Сколково".

Елена Голикова, модератор сессии, представитель ВЭБ РФ, призвала участников к сотворчеству и попросила их сформулировать черты масштабного пространства межвузовского кампуса, которое бы вдохновляло и было рассчитано не на три-пять лет, а на несколько поколений.

Евгений Бобров, проректор университета Иннополис, поделился с участниками сессии опытом проектирования и эксплуатации кампуса рядом с Казанью. Сейчас в Иннополисе, по сути, представляющем собой "город в городе", живут восемь тысяч человек - студенты, ученые, предприниматели, резиденты особой экономической зоны. Средний возраст жителей Иннополиса - 31 год. Для них построены жилые кварталы, научные лаборатории, общежития, кафе, магазины, коворкинги. В Иннополисе проводится более 200 выставок и концертов в год.

"Работа, саморазвитие, семья и отдых - вот четыре "кита", на которых строится жизнь "Иннополиса". Мы многое сделали для того, чтобы люди, попадающие в наш "город", захотели сюда вернуться", - рассказал проректор.

Екатерина Симакова, руководитель архитектурного управления Сколковского института науки и технологий, и Андрей Захаров, руководитель лаборатории кампуса Сколтеха, в свою очередь, рассказали о том, что команда Сколково прошла полный трек по созданию кампуса. В результате недалеко от центра Москвы созданы современные классы-трансформеры для студентов, ученых, индустриальных партнеров, а у каждой научной лаборатории есть свое офисное пространство.

Виктор Голубев, аналитик "Молтен Консалтинг", совершил для участников сессии экскурс по лучшим мировым университетским кампусам, познакомив их с опытом самых эффективных проектов в Швейцарии, Франции, Великобритании, США, Германии, Португалии и Швеции.

Антон Яр-Скрябин, партнер архитектурного бюро "Студия 44", которому и предстоит создать проект кампуса в Самарской области, представил уже реализованные бюро и только строящиеся проекты университетских кампусов - в Санкт-Петербурге (ИТМО и СпбГУ), Нижнем Новгороде и в Сочи ("Сириус"). Также он выступил с презентацией двух проектных решений международного межвузовского кампуса в Самаре. Оба проекта отличают технологичность, комфортная городская среда, благоустройство, обилие зеленых насаждений.

Что касается научной и образовательной инфраструктуры, то "Студия 44" предлагает создать близ стадиона максимально открытые, уютные и дружелюбные пространства для коммуникации и обмена знаниями между студентами, учеными и предпринимателями - пространства, которые будут стимулировать всех участников процесса на взаимодействие и станут настоящими точками притяжения не только для жителей области, но и других регионов и зарубежных стран.

Напомним, в Самарской области в рамках нацпроекта "Наука и университеты" реализуется проект по созданию международного межвузовского кампуса. Проектированием масштабного комплекса занимается "Архитектурное бюро "Студия 44" из Санкт-Петербурга.



