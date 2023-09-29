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Экология Общество

"Т Плюс" провела экологическую игру для первокурсников СамГТУ

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ПАО "Т Плюс" провели экологическую игру "Экоревизорро" для учащихся I курса теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета. Студенты узнали о разнообразии животного и растительного мира бассейна Волги, принципах правильного экологического поведения и основных достижениях энергетиков в области сохранения природы.

"Экоревизорро" — командная игра, разработанная в "Т Плюс" для поддержки молодежных инициатив и развития волонтерства. Участники разделились на шесть команд. В ходе игры каждая команда выбирала тематику и стоимость вопросов, а затем старалась определить правильный ответ из четырех вариантов. Все участники получили дипломы, а победители — призы от организаторов.

"Игра "Экоревизорро" помогает повысить экологическую грамотность, еще больше узнать о взаимодействии природы и человека. Экологическое воспитание — важная составляющая ESG-стратегии энергокомпании", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

В "Т Плюс" в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG. Бизнес, работающий в рамках этой повестки, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия — вносит вклад в экономику, природу, реализует социальные проекты.

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