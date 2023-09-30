В Тольятти под колесами иномарки пострадали молодой парень и девушка-подросток

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В пятницу, 29 сентября, в Тольятти, примерно в 14:20, автомобиль Honda Pilot сбил 18-летнего парня и 17-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области