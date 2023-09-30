В Тольятти под колесами иномарки пострадали молодой парень и девушка-подросток

В пятницу, 29 сентября, в Тольятти, примерно в 14:20, автомобиль Honda Pilot сбил 18-летнего парня и 17-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По информации полицейских, ДТП произошло в районе дома №52а по ул. Революционной, когда пешеходы пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В областном полицейском главке уточняют, что пешеходы с места происшествия были доставлены в медицинское учреждение.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!