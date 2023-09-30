Юный житель Жигулевска угнал припаркованный автомобиль и поехал кататься

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, в августе текущего года к правоохранителям обратился 50-летний мужчина, заявивший, что от многоквартирного дома на ул. Фадеева похитили автомобиль ВАЗ-21074. Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что оставил машину на парковочной площадке и уехал на несколько дней на дачу.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению автомобиля может быть причастен 18-летний ранее не судимый молодой человек. Подозреваемого задержали. Он пояснил, что прогуливаясь по ул. Фадеева, заметил на парковке ВАЗ-21074. Проник в машину через незапертую дверь, замкнул провода замка зажигания, запустил двигатель, и поехал кататься. Молодой человек показал место в лесу, где бросил похищенный автомобиль.

"Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Автомобиль возвращен законному владельцу", — уточнили в полиции.