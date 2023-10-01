Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня пожилых людей.
"Ежегодно 1 октября мы по сложившейся традиции вместе со всей страной отмечаем День пожилых людей. В этот день мы отдаем должное выдающемуся вкладу, который вносят в сохранение, укрепление и развитие нашей страны люди старшего поколения", — заявил глава региона.
Он отметил, что всегда с огромной благодарностью будут помнить о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, сумевших выстоять и победить в Великой Отечественной войне, о тех, кто своим самоотверженным трудом в послевоенные годы восстановил экономику и заложил основу для сегодняшних достижений России и Самарской области.
"Дорогие ветераны! Ваши знания, опыт, поддержка очень важны для нас. Своим примером вы вдохновляете нас на решение самых масштабных задач, укрепляете нашу веру в свои силы, в Победу над поднявшим голову нацизмом, в светлое будущее нашего Отечества — великой России. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для ее развития, процветания и защиты от внешних угроз, для каждого из нас, — сказал губернатор. — Создание условий для комфортной полноценной жизни людей старшего поколения — наша приоритетная задача. Мы исходим из того, что в центре этой политики должен находиться конкретный человек с его потребностями и интересами, с его настоящим и будущим".
По словам Дмитрия Азарова, в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", инициированного президентом Владимиром Путиным, ведется постоянная работа по улучшению качества жизни людей "серебряного возраста". С этой целью в каждом комплексном центре социального обслуживания населения функционируют клубы активного долголетия.
"Работа социальных служб региона с людьми старшего поколения активизируется. Этому способствует ввод ряда новых объектов, оснащение социальных служб специализированным автотранспортом, развитие добровольческого движения. У нас внедряются современные стационарозамещающие технологии и социальные сервисы. В их числе центры дневного пребывания, помогающие нашим бабушкам и дедушкам общаться, развиваться, справляться с бытовыми трудностями", — уточнил губернатор.
Главной целью этой работы, как отметил Дмитрий Азаров, является здоровье наших земляков, увеличение продолжительности и улучшение качества их жизни, создание условий для того, чтобы человек, независимо от возраста, чувствовал себя счастливым.
"Уважаемые представители старшего поколения! Именно благодаря вам мы постигаем духовно-нравственные ценности, укрепляем семейные связи, учимся ценить прошлое и настоящее, работать ради светлого будущего наших детей. От всей души желаю вам здоровья, оптимизма и благополучия, любви, заботы и внимания близких, долгих, счастливых лет жизни!", — заключил глава региона.
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