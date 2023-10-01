В Центральном районе Тольятти легковушка сбила девочку-подростка

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В субботу, 30 сентября, днем в Центральном районе Тольятти автомобиль Kia Cerato сбил 16-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области