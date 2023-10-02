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Муниципалитеты Власть и политика

Власти Тольятти пытаются изъять землю, которую ранее выдали под строительство мечети

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Мэрия Тольятти инициировала судебную тяжбу, цель которой — изъять земли в Автозаводском районе, ранее выданные в бесплатное пользование под строительство мечети, сообщает "Самарское обозрение". По информации издания, кадастровая стоимость участков общей площадью 1,5 га оценивается в 50 млн рублей.

Власти Тольятти обратились в Арбитражный суд Самарской области в июне текущего года. В своем иске чиновники потребовали расторгнуть договоры безвозмездного пользования и освободить два земельных участка в Автозаводском районе. По мнению представителей местной администрации, к строительству объекта застройщик не приступил, а при осмотре территории выяснилось, что она "захламлена отходами, находится в заброшенном состоянии и имеет пожароопасные факторы". 

Позицию в суде мэрия подкрепила выездными актами осмотра земельных участков. Согласно актам, участки не используются, территория не огорожена, "расположено недостроенное кирпичное здание, передвижной вагончик, произрастают деревья, кусты, высокая трава".

12 сентября иск был удовлетворен, но — без присутствия представителей Местной мусульманской религиозной организации (ММРО). Выяснилось, что в ММРО даже не знали о судебной тяжбе. Решение суда пока не вступило в законную силу и, как предполагает издание, будет опротестовано ответчиками.

Председатель ММРО Рустам Якупов заявил, что проект строительства мечети — на стадии завершения.

"Мы планировали показывать форэскиз главе Тольятти Николаю Ренцу в ближайший месяц. Начало строительных работ планировалось на 2024 год", — уверяет Якупов.

Планы построить мечеть в Автозаводском районе (на пересечении улиц Борковской, Воскресенской и Дзержинского) были озвучены еще в 1990-е годы. За это время сменилось несколько застройщиков и арендаторов. В 2016 году мэрия передала в безвозмездное пользование на десять лет участки Местной мусульманской религиозной организации города Тольятти. 

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