Под Тольятти водитель микроавтобуса врезался в легковушку

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В воскресенье, 1 октября, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области