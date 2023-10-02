Представители нацпарка "Самарская Лука" выписали протокол автомобилисту за попытку добраться домой

Самарский автомобилист, не уместившийся на паром из Рождествено, стал участником инцидента, произошедшего на территории национального парка "Самарская Лука". Мужчине, которому нужно было добраться до дома вкруговую, выписали протокол за нарушение запрета на посещение лесов.
По словам Андрея - очевидца и участника событий, произошедших в воскресенье, 1 октября, - причиной инцидента стал приказ регионального минлесхоза. Напомним, до 1 октября 2023 года в Самарской области был продлен запрет на посещение лесов, связанный с противопожарным режимом.
"Подъехав к причалу в Рождествено, я увидел длинную очередь из автомобилей. Они ожидали посадки на паром, - рассказывает очевидец. - Всего было, предположительно, около 20 машин. Я понял, что не умещусь, и решил добраться в Самару вкруговую, через нацпарк. Через какое-то время меня остановили егеря и заявили, что из-за пожароопасного режима я не могу проехать. Но я не разводил огонь, даже из машины не выходил, мне просто надо было попасть домой".
Конфликт между представителями нацпарка "Самарская Лука" и автомобилистом усугубился, когда Андрей увидел, что сотрудники работают по принципу "двойных стандартов" и пропускают других автомобилистов.
"Передо мной ехал человек, они его пропустили со словами: "Его мы знаем, а вас - нет", - продолжает автомобилист. - Доводы, что у меня тут есть недвижимость, участок, собственником которого я являюсь, и меня тоже здесь знают, их не убедили. Ответили: "Нам без разницы, жилец ты тут или нет, у нас есть приказ нацпарка".
Спорная ситуация завершилась не в пользу самарского автомобилиста. Его отпустили, выписав протокол о нарушении.
Последние комментарии
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...