Представители нацпарка "Самарская Лука" выписали протокол автомобилисту за попытку добраться домой

Самарский автомобилист, не уместившийся на паром из Рождествено, стал участником инцидента, произошедшего на территории национального парка "Самарская Лука". Мужчине, которому нужно было добраться до дома вкруговую, выписали протокол за нарушение запрета на посещение лесов.

По словам Андрея - очевидца и участника событий, произошедших в воскресенье, 1 октября, - причиной инцидента стал приказ регионального минлесхоза. Напомним, до 1 октября 2023 года в Самарской области был продлен запрет на посещение лесов, связанный с противопожарным режимом.

"Подъехав к причалу в Рождествено, я увидел длинную очередь из автомобилей. Они ожидали посадки на паром, - рассказывает очевидец. - Всего было, предположительно, около 20 машин. Я понял, что не умещусь, и решил добраться в Самару вкруговую, через нацпарк. Через какое-то время меня остановили егеря и заявили, что из-за пожароопасного режима я не могу проехать. Но я не разводил огонь, даже из машины не выходил, мне просто надо было попасть домой".

Конфликт между представителями нацпарка "Самарская Лука" и автомобилистом усугубился, когда Андрей увидел, что сотрудники работают по принципу "двойных стандартов" и пропускают других автомобилистов.

"Передо мной ехал человек, они его пропустили со словами: "Его мы знаем, а вас - нет", - продолжает автомобилист. - Доводы, что у меня тут есть недвижимость, участок, собственником которого я являюсь, и меня тоже здесь знают, их не убедили. Ответили: "Нам без разницы, жилец ты тут или нет, у нас есть приказ нацпарка".

Спорная ситуация завершилась не в пользу самарского автомобилиста. Его отпустили, выписав протокол о нарушении.