Производители Самарской области размещают запросы на продукцию МСП

На Цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос в продукции малых и средних предприятий. Специальный сервис "Производственная кооперация и сбыт" помогает заказчикам найти МСП-поставщиков, а тем в свою очередь расширить канал сбыта собственной продукции.
В данный момент в поставщиках из Самарской области заинтересованы ООО "Инкатех" и АО "Волгабурмаш". Предприятия разместили на электронной площадке свои запросы и готовы рассмотреть предложения компаний сферы МСП. Среди этих запросов: металлоизделия, крепежи, огнеупорные материалы, текстиль, таблетированная соль, керамические изделия и др.
"Малые и средние предприятия могут найти заявки от заказчиков через сервис "Производственная кооперация и сбыт" и расширить рынок сбыта собственной продукции. Помимо отечественных компаний, на платформе представлен запрос и от иностранных", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
На сегодня, добавил он, это уже работающий инструмент по встраиванию МСП-поставщиков в производственные цепочки.
"Помимо ресурсов и возможностей, созданных для бизнеса федеральным центром, в Самарской области действуют свои инструменты. Среди них — региональный центр импортозамещения, а также действующий на его базе технологический ИТ-хаб, где можно протестировать различные программные решения отечественных производителей. Все эти ресурсы помогают бизнесу получить дополнительные каналы сбыта и новых потребителей своей продукции, а также решить вопрос поставщиками качественных комплектующих, материалов и оборудования, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Региональный центр импортозамещения создан по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, в партнерстве с "Клубом экспортеров" Самарской области.
Организация занимается обработкой запросов от импортеров, подбором аналогов иностранных продуктов внутри страны и на рынках дружественных стран. Специалисты центра проверяют каждого контрагента и налаживают взаимодействие поставщиков и потребителей.
Сертифицированные специалисты технологического хаба консультируют и помогают предпринимателям с выбором компетентного партнера, внедрением и поддержкой программного обеспечения от российских разработчиков. Новая структура создана в апреле текущего года, в партнерстве областного Правительства и Самарского регионального отделения "Деловой России".
Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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