Самарская область поделилась практиками реализации образовательных проектов на Неделе ГЧП-2023

В конце сентября в Москве прошел X инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП" - крупнейшее мероприятие России, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. В конгрессе приняли участие представители федеральных органов власти, инвесторов, институтов развития, финансирующих организаций и экспертных сообществ.

Дискуссии Российской недели ГЧП в 2023 г. посвятили поиску новых подходов к инфраструктурному и технологическому развитию страны, в том числе через расширение партнерств бизнеса и государства, внедрение передовых финансовых инструментов и реорганизацию существующих процессов.

На одной из сессий эксперты обсудили реализацию проектов в сфере образования с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Своими практиками здесь поделились представители Самарской области. Регион является одним из участников госпрограммы "Развитие образования", инициированной президентом РФ, и реализует ряд проектов ГЧП в сфере образования.

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание благоприятных условий для бизнеса и активное привлечение инвесторов к сотрудничеству в формате ГЧП - стратегическое направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Сегодня мы реализуем в Самарской области концессионные проекты по строительству шести школ общей мощностью 5575 мест. Кроме того, заключили концессионное соглашение по строительству международного межвузовского кампуса IT-направления и уже приступили к проектированию этого масштабного объекта. Мы активно используем инструменты ГЧП для развития инфраструктуры и взаимовыгодного взаимодействия с инвесторами", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В ходе дискуссии участники также обсудили актуальные для многих регионов вопросы об эффективном управлении вводимых в работу школ, о вопросах, возникающих при реализации проектов по созданию кампусов, и о необходимости соблюдения баланса интересов между инвесторами, региональными органами власти и учреждениями образования и науки в таких проектах.