16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область поделилась практиками реализации образовательных проектов на Неделе ГЧП-2023 В Самарской области в преддверии Дня пожилого человека чествуют представителей старшего поколения В правительстве области обсудили государственный финансовый контроль Вопросы восстановления исторической части Самары обсудили на заседании областного правительства В Самарской области за восемь месяцев построили 1,2 млн кв. м жилья

Облправительство Власть и политика

Самарская область поделилась практиками реализации образовательных проектов на Неделе ГЧП-2023

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В конце сентября в Москве прошел X инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП" - крупнейшее мероприятие России, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. В конгрессе приняли участие представители федеральных органов власти, инвесторов, институтов развития, финансирующих организаций и экспертных сообществ.

Дискуссии Российской недели ГЧП в 2023 г. посвятили поиску новых подходов к инфраструктурному и технологическому развитию страны, в том числе через расширение партнерств бизнеса и государства, внедрение передовых финансовых инструментов и реорганизацию существующих процессов.

На одной из сессий эксперты обсудили реализацию проектов в сфере образования с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Своими практиками здесь поделились представители Самарской области. Регион является одним из участников госпрограммы "Развитие образования", инициированной президентом РФ, и реализует ряд проектов ГЧП в сфере образования.

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание благоприятных условий для бизнеса и активное привлечение инвесторов к сотрудничеству в формате ГЧП - стратегическое направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Сегодня мы реализуем в Самарской области концессионные проекты по строительству шести школ общей мощностью 5575 мест. Кроме того, заключили концессионное соглашение по строительству международного межвузовского кампуса IT-направления и уже приступили к проектированию этого масштабного объекта. Мы активно используем инструменты ГЧП для развития инфраструктуры и взаимовыгодного взаимодействия с инвесторами", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В ходе дискуссии участники также обсудили актуальные для многих регионов вопросы об эффективном управлении вводимых в работу школ, о вопросах, возникающих при реализации проектов по созданию кампусов, и о необходимости соблюдения баланса интересов между инвесторами, региональными органами власти и учреждениями образования и науки в таких проектах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:04 "Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5