Стартовала кампания по отбору волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024

В понедельник, 2 октября, по всей России объявили старт кампании отбора добровольцев в волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи-2024. Центр подготовки и привлечения волонтеров в Самарской области начал работу по обработке заявок, поступивших от кандидатов из четырех регионов: Самарской области, Саратовской области, Оренбургской области и Республики Башкортостан.

Всего в волонтерский корпус Фестиваля войдут 5 тыс. волонтеров со всей страны. 250 из них предстоит отобрать специалистам по отбору Центра привлечения и подготовки волонтеров Самарской области.

"Наши специалисты по отбору приступили к обработке заявок. Планируется, что всего им предстоит провести порядка 3 тысяч интервью и по итогу отобрать 250 человек, которые отправятся на Фестиваль в качестве волонтеров. Для формирования действительно сильной команды добровольцев мы подошли к подготовке специалистов по отбору со всей ответственностью. Уверена, что они успешно справятся с поставленной задачей и добровольцы из Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан достойно представят свои регионы на Фестивале", - отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 Самарской области Юлия Рябева.

Специалистам Центра привлечения и подготовки волонтеров Самарской области предстоит провести интервью с кандидатами в очном и онлайн-форматах. Для этого они прошли комплексное обучение, получили необходимые навыки и освоили методику собеседования по компетенциям волонтеров, организации онлайн-собеседования и отбору добровольцев в волонтерский корпус фстиваля.

В день старта единой кампании по отбору в Центре привлечения и подготовки волонтеров Самарской области состоялись мероприятия для потенциальных волонтеров фестиваля. Они приняли участие в мастер-классе по компетенциям, увидели презентацию фестиваля, с ними провели первые очные интервью.

"На тренинге мы говорим о том, что такое эмпатия и почему она так нужна волонтеру Всемирного фестиваля молодежи. Основная цель - в ходе командной работы вывести формулу идеального баланса эмпатии у волонтера. Этот навык помогает человеку лучше понять других людей: что они ощущают, чувствуют и что им сейчас необходимо. Только находящиеся "на одной волне" с участниками добровольцы будут качественно выполнять свои функции и сами получат удовольствие от процесса", - рассказала тренер Ресурсного центра добровольцев Самарской области Дарья Коннова.

Всего в России отбор волонтеров на Фестиваль проводят 27 Центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024. Прием заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи продлится до 1 декабря 2023 года. Для участия в фестивале необходимо подать заявку на сайте fest2024.com. Заявки на участие в качестве волонтера могут подавать желающие от 18 лет.