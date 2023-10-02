"ЭкоВоз" отправил на переработку ПЭТ тару и пленку, собранную школьниками

ГК "ЭкоВоз" подвела итоги областного конкурса "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор" (ШРС) за 2022/2023 учебный год. Благодаря школьникам 1.846 м³ пластика получили "вторую жизнь" на переработке, сообщили в пресс-службе компании.
Церемония награждения самых активных участников и победителей конкурса состоялась на сцене театра "Дилижанс", после чего ребята и учителя посмотрели спектакль "Опасное путешествие Пакета по свалке".
Перед спектаклем в фойе театра "Дилижанс" группой компаний "ЭкоВоз", библиотекой "Экоград" и Объединением детских библиотек были организованы интересные выставки и мастер-классы о переработке отходов и экологии.
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