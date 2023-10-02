В Новокуйбышевске появилась "Аллея Первых" в честь воссоединения новых регионов с Россией

Самарская область присоединилась к всероссийской акции "Аллея Первых". Инициатива была выдвинута Российским движением детей и молодежи "Движение Первых" в честь воссоединения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Российское движение детей и молодежи "Движение Первых" запустило акцию "Аллея Первых". Активисты высаживают деревья как символ развития и укрепления связей с новыми территориями.

"Движение Первых" открыло в четырех новых регионах уже более 1100 первичных отделений. Они объединили свыше 30 тыс. активных участников. И это только начало. В честь праздника наши ребята по всей стране высаживают "Аллеи Первых" на городских улицах, названных в честь новых регионов и героев СВО, собирают книги на русском языке, чтобы пополнить библиотечные фонды в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, устраивают флешмобы и телемосты между первичными отделениями. Все это - настоящий деятельный патриотизм, который объединяет и детей, и взрослых", - отметил председатель правления "Движения Первых" Григорий Гуров.

В Самарской области к инициативе присоединились жители Новокуйбышевска. В сквере Добровольцев дети с родителями и педагогами, а также председателем совета реготделения "Движения Первых" Самарской области Кристиной Гнатюк высадили 15 деревьев в знак единения России.

"Такие акции помогают сформировать осознанное отношение к настоящему и будущему своего Отечества у самых юных жителей нашей страны. Участники "Движения Первых" с удовольствием присоединились к акции и помогли создать Аллею Первых в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. Акцией мы внесли вклад в процветание и развитие нашей страны, а также заложили символическое значение: дерево - это новая жизнь, которую приобрели новые регионы, присоединившись к России. А еще День воссоединения - это прекрасная возможность для всех нас провести время вместе, отметить эти важные события и создать праздничную атмосферу. Это помогает нам восхищаться и гордиться нашей страной, а также вносить свой вклад в ее процветание и развитие", - отметила Кристина Гнатюк, председатель совета регионального отделения Движения Первых Самарской области

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей подписали договор о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации. Эта дата символизирует историческую общность народов, проживающих на указанных территориях, и право свободно выбирать свое будущее.