16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открылся Всероссийский хакатон "Города" Самарская область поделилась практиками реализации образовательных проектов на Неделе ГЧП-2023 Росмолодежь предлагает платформу для российских пространств взамен ушедшим западным площадкам Николай Ренц об отопительном сезоне в Тольятти: "Последнее слово - за УК и ТСЖ" Власти Тольятти пытаются изъять землю, которую ранее выдали под строительство мечети

Власть и политика

В Новокуйбышевске появилась "Аллея Первых" в честь воссоединения новых регионов с Россией

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область присоединилась к всероссийской акции "Аллея Первых". Инициатива была выдвинута Российским движением детей и молодежи "Движение Первых" в честь воссоединения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Российское движение детей и молодежи "Движение Первых" запустило акцию "Аллея Первых". Активисты высаживают деревья как символ развития и укрепления связей с новыми территориями.

"Движение Первых" открыло в четырех новых регионах уже более 1100 первичных отделений. Они объединили свыше 30 тыс. активных участников. И это только начало. В честь праздника наши ребята по всей стране высаживают "Аллеи Первых" на городских улицах, названных в честь новых регионов и героев СВО, собирают книги на русском языке, чтобы пополнить библиотечные фонды в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, устраивают флешмобы и телемосты между первичными отделениями. Все это - настоящий деятельный патриотизм, который объединяет и детей, и взрослых", - отметил председатель правления "Движения Первых" Григорий Гуров.

В Самарской области к инициативе присоединились жители Новокуйбышевска. В сквере Добровольцев дети с родителями и педагогами, а также председателем совета реготделения "Движения Первых" Самарской области Кристиной Гнатюк высадили 15 деревьев в знак единения России. 

"Такие акции помогают сформировать осознанное отношение к настоящему и будущему своего Отечества у самых юных жителей нашей страны. Участники "Движения Первых" с удовольствием присоединились к акции и помогли создать Аллею Первых в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. Акцией мы внесли вклад в процветание и развитие нашей страны, а также заложили символическое значение: дерево - это новая жизнь, которую приобрели новые регионы, присоединившись к России. А еще День воссоединения - это прекрасная возможность для всех нас провести время вместе, отметить эти важные события и создать праздничную атмосферу. Это помогает нам восхищаться и гордиться нашей страной, а также вносить свой вклад в ее процветание и развитие", - отметила Кристина Гнатюк, председатель совета регионального отделения Движения Первых Самарской области

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей подписали договор о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации. Эта дата символизирует историческую общность народов, проживающих на указанных территориях, и право свободно выбирать свое будущее.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5