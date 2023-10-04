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44% россиян ради хорошей школы готовы переехать в другой район

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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44% родителей в нашей стране готовы переехать в другой район города ради того, чтобы их ребенок посещал лучшую школу. При этом 24% готовы арендовать квартиру в нужном районе, а 19% — даже приобрести недвижимость, выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" (входят в Группу ВТБ) и в ходе опроса¹ родителей российских школьников накануне Дня учителя. Еще 22% россиян при выборе жилья для покупки сразу смотрели на позиции ближайших школ в различных рейтингах.

67% россиян полагают, что рейтинг школ, расположенных неподалёку, может влиять на стоимость жилья или аренды в данном районе.

20% респондентов рассказали, что качество школы для них очень важно и они выбирают образовательное учреждение из топ-10 в городе. Еще для трети россиян (34%) уровень школы тоже имеет значение, но они ищут баланс, чтобы всем было удобно. Для 32% опрошенных такие вещи не важны, они просто выбирают школу поближе к дому. А 14% вообще не знали, что существуют рейтинги лучших образовательных учреждений.

Чтобы попасть в нужную школу, 58% опрошенных готовы оформить регистрацию ребенка в районе, где она находится. Причем 33% из них так уже поступили.

Россияне рассказали, по каким еще критериям они выбирают школу для ребенка:

  • специализация школы — 27%,
  • квалификация и опыт педагогического состава — 23%,
  • качественная подготовка к вузу — 20%,
  • близость к дому — 18%.

У 40% россиян дорога до школы занимает не более 15 минут. Каждый четвертый тратит от 15 до 30 минут, а 19% — до 45 минут. Остальным 16%, чтобы добраться до школы, требуется не менее часа.

В основном российские школьники добираются до школы пешком (36%), на машине (20%), на общественном автобусе, трамвае или троллейбусе (15%) или на школьном автобусе (14%).

¹ Репрезентативный опрос проведен в сентябре 2023 года среди 1272 респондентов во всех федеральных округах РФ

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