ВСК: 56% россиян доверяют детям самим выбирать покупки к школе, на сборы уходит до половины средней зарплаты

79% россиян в этом году будут покупать товары для школы онлайн — таковы результаты опроса Страхового Дома ВСК. Больше половины респондентов признались, что полностью доверяют своему ребенку выбор школьных принадлежностей и формы. В целом самая крупная статья расходов на подготовку к учебному году — одежда и обувь, при этом каждый третий родитель планирует оптимизировать бюджет за счет использования кэшбека.

По данным Страхового Дома ВСК, большинство родителей — 63% — заранее начали готовиться к началу учебного года. Остальные планируют шоппинг в последнюю неделю августа.

Офлайн-покупки пользуются все меньшим спросом — только 10% будут покупать товары для школы в специализированных магазинах, еще 11% в супермаркетах и гипермаркетах. Большинство семей приобретают все необходимое на классифайдах (платформы объявлений) или маркетплейсах — 76%.

56% родителей доверяют своему ребенку самостоятельно выбирать товары для школы, еще 35% совершают покупки совместно. 9% россиян признаются, что не учитывают мнение детей при покупке школьных принадлежностей и формы.

В 2025 году россияне оценили свои траты на подготовку одного ребёнка к школе в 20-50% от заработной платы — 35% респондентов, еще 20% израсходовали на шоппинг не более 20% месячного дохода. С целью экономии россияне используют акции и карты лояльности магазинов (45%) и кэшбек-сервисы (28%).

Самая крупная статья расходов на подготовку к школе, по мнению россиян, это обувь и одежда (66%). Следом идут учебно-методические материалы (25%), цветы и подарки для учителей (3%), гаджеты для учебы (2%), портфель (2%), различные школьные взносы (2%). Также большинство родителей признались, что также тратят деньги на спортивные секции (40%), творческие кружки (34%), языковые курсы и репетиторов (25%).

* Опрос проводился в августе 2025 года. В нем приняли участие 8 тыс. респондентов в возрасте 25-55 лет.

