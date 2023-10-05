Самарец отсудил у "Спортмастера" стоимость просроченного подарочного сертификата

Роспотребнадзор по Самарской области опубликовал результаты рассмотрения иска жителя Самары к ООО "Спортмастер", в соответствии с которыми мужчина смог отсудить у компании стоимость просроченного подарочного сертификата.

В 2021 году самарцу подарили электронную подарочную карту сети магазинов "Спортмастер" на сумму 3000 рублей. Мужчина не нашел интересующий его товар в данной сети, а 1 мая 2021 года срок действия сертификата истек.

В феврале 2022 года самарец направил электронное письмо в ООО "Спортмастер" с претензией о возврате денежных средств за подарочную карту. В обратном письме его уведомили, что обращение зарегистрировано, однако ответа на свое заявление мужчина так и не получил.

"К рассматриваемым правоотношениям по продаже-приобретению подарочного сертификата следует применять по аналогии нормы, регулирующие отношения по договору розничной купли-продажи, при которых приобретение подарочного сертификата подтверждает внесение потребителем аванса и право на покупку товара в будущем, соответственно, в силу закона, аванс не может быть удержан ответчиком, - подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора. - По истечении срока действия сертификата, при неиспользовании их держателем потенциальной возможности покупки товара, уплаченные за сертификат денежные средства являются неосновательным обогащением ответчика и подлежат возврату покупателю".

Управление Роспотребнадзора по Самарской области обратилось с исковым заявлением в защиту прав конкретного потребителя к ООО "Спортмастер" в Судебный участок № 20 Красноглинского судебного района Самары — о взыскании денежных средств, внесенных в качестве аванса за товар, компенсации морального вреда, неустойки, а также взыскании штрафа в размере 50% цены иска за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя.

"В ходе рассмотрения в открытом судебном заседании гражданского дела о взыскании уплаченного аванса, компенсации морального вреда, а также взыскании штрафа в размере 50% цены иска за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя, стороны пришли к Мирному соглашению. Ответчик возместил Истцу стоимость подарочной карты в размере 3000 руб. 00 коп.", - отмечается в сообщении ведомства.