Самарец отсудил у "Спортмастера" стоимость просроченного подарочного сертификата

Роспотребнадзор по Самарской области опубликовал результаты рассмотрения иска жителя Самары к ООО "Спортмастер", в соответствии с которыми мужчина смог отсудить у компании стоимость просроченного подарочного сертификата.
В 2021 году самарцу подарили электронную подарочную карту сети магазинов "Спортмастер" на сумму 3000 рублей. Мужчина не нашел интересующий его товар в данной сети, а 1 мая 2021 года срок действия сертификата истек.
В феврале 2022 года самарец направил электронное письмо в ООО "Спортмастер" с претензией о возврате денежных средств за подарочную карту. В обратном письме его уведомили, что обращение зарегистрировано, однако ответа на свое заявление мужчина так и не получил.
"К рассматриваемым правоотношениям по продаже-приобретению подарочного сертификата следует применять по аналогии нормы, регулирующие отношения по договору розничной купли-продажи, при которых приобретение подарочного сертификата подтверждает внесение потребителем аванса и право на покупку товара в будущем, соответственно, в силу закона, аванс не может быть удержан ответчиком, - подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора. - По истечении срока действия сертификата, при неиспользовании их держателем потенциальной возможности покупки товара, уплаченные за сертификат денежные средства являются неосновательным обогащением ответчика и подлежат возврату покупателю".
Управление Роспотребнадзора по Самарской области обратилось с исковым заявлением в защиту прав конкретного потребителя к ООО "Спортмастер" в Судебный участок № 20 Красноглинского судебного района Самары — о взыскании денежных средств, внесенных в качестве аванса за товар, компенсации морального вреда, неустойки, а также взыскании штрафа в размере 50% цены иска за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя.
"В ходе рассмотрения в открытом судебном заседании гражданского дела о взыскании уплаченного аванса, компенсации морального вреда, а также взыскании штрафа в размере 50% цены иска за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя, стороны пришли к Мирному соглашению. Ответчик возместил Истцу стоимость подарочной карты в размере 3000 руб. 00 коп.", - отмечается в сообщении ведомства.
Последние комментарии
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...