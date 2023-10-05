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Экология Общество

ПСБ участвует во всероссийской акции по сбору макулатуры "БумБатл"

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ в третий раз присоединился к всероссийской акции по сбору макулатуры "БумБатл", которая пройдет с 10 октября по 15 ноября 2023 года. Организаторами экологического проекта выступили АНО "Национальные приоритеты" и Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема". ПСБ также предоставит победителям акции ценные призы.

"ПСБ активно поддерживает меры национальной экологической повестки с помощью волонтерских проектов. В этом году мы расширили географию участия в акции #БУМБАТЛ и вовлекли более 70 отделений ПСБ из Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного федеральных округов. В офисах и клиентских зонах организован сбор макулатуры, которым могут воспользоваться работники и клиенты банка. Участие в проекте позволяет обратить внимание на собственный экологический след и пересмотреть привычки в сторону осознанного потребления и заботы об окружающей среде. ПСБ стремится к минимизации неблагоприятного воздействия своей деятельности на окружающую среду, реализуя проект "Безбумажный банк" и другие экологические инициативы, последовательно внедряя комплексную корпоративную экологическую политику" — рассказала Ольга Ерёменко, вице-президент — руководитель Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ.

Для участия в акции "БумБатл", необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, затем выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема и отнести бумагу туда. По итогам акции оргкомитет определит лидеров по объемам сданного бумажного сырья среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и в индивидуальном зачете. Всех участников акции ждут подарки.

Акция "БумБатл" проходит при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России. Экологический партнер — ППК "Российский экологический оператор". Всероссийскую акцию по сбору макулатуры в 2023 году также поддерживают: Московский театр мюзикла, Госкорпорация "Росатом", Сбербанк, Почта России, ГК "Росводоканал", ООО УК "Металлоинвест", СУЭК, X5 Group, рекламное агентство "ИНТЕНШЕН", розничная сеть "Магнит".

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