Как приручить дракона или зачем собаке нужен психолог

Зоопсихолог Ирина Лепишина рассказала, как найти подход к любому животному и постараться его понять. Каждый день она доказывает, что это возможно своими "до" и "после", меняя отношение между четвероногими и их хозяевами.
В интервью Волга Ньюс Ирина Лепишина рассказала, кто такой зоопсихолог и почему он нужен собаке.
— Расскажите, почему вы выбрали специальность зоопсихолога?
— Несколько лет назад заинтересовалась кинологией. Животных любила всегда, но образование зоопсихолога получила не так давно. Оказывается, получить его не везде можно. В какой-то мере от самого человека и его энтузиазма зависит увлеченность данной темой. Было и есть важным всегда учиться и обучаться, узнавать все больше и больше. Тема этологии стала мне интересна из-за наблюдения постоянных ошибок людей в поведении с животными. Захотелось понять, помочь, объяснить, что очеловечивать животных не нужно. Сейчас я дипломированный специалист по воспитанию, дрессировке и психологии собак. Если кратко — лучший проводник между вами и вашей собакой.
— В чем заключается работа зоопсихолога и какие проблемы вы можете решить?
— Решаю любые возникающие проблемы поведения собаки, занимаюсь коррекцией поведения и выстраиванием комфортных отношений. Каждый случай требует индивидуального подхода, как в психологии с людьми. Главное, что нужно сделать — понять эти причинно-следственные связи и после этого найти выход к решению вопроса. На первой встрече внимательно смотрю на поведение собаки, провожу тесты на определение темперамента, такими способами выясняется, о чем говорит собака или о чем она не может сказать. После определения проблемы назначаем встречи, обозначаем временные границы нашего курса и периодичность встреч. Выходим вместе на прогулки, учимся, дрессируемся, разбираемся со страхами. Результат всегда один — решенная проблема и счастливая собака, которая живет комфортную и счастливую собачью жизнь вместе с человеком.
— С какой психологической проблемой животных вам приходиться сталкиватся чаще всего?
— Часто приходится сталкиваться с агрессивными собаками. Причины агрессии могут быть совершенно разные, зависящие не только от породы. Неправильные прогулки, некорректное взаимодействие с животными, неправильные развитые привычки. Список ошибок может оказаться очень большим, и каждая из них оказывается очень решающей. Интересный факт моей работы — я работаю не с животным, а с человеком. На наблюдение за поведением собаки затрачивается 15 минут, остальное — разговор с хозяевами. Каждый случай, своя история, свое решение, свой подход. Ни одной одинаковой собаки не существует.
— Зачем нужна ваша профессия и чем она важна?
— Люди ошибаются, думая, что собака — "почти ребенок", к которой будет уместен человеческий воспитательный процесс. Совсем нет. Я доношу до людей главное: собака имеет свою природу, понять и выйти на нее — залог вашего счастья. Не стоит жить с собакой ради своих собственных целей и подстраивать жизнь животного под свою. Для представителей активного образа жизни хорошим другом станут энергичные хвостатые. Если же ваш образ жизни размеренный и неторопливый — выберете собаку с похожим темпераментом. Так ваши образы жизни не будут конфликтовать. А ваша жизнь с собакой заиграет совсем другими красками.
— Как понять темперамент собаки, если не все зависит от породы?
— Да, характер собаки не всегда определяется породой. На моей практике встречались спокойные хаски, так что ставить все на породу не стоит. Кроме дрессировки и корректировки поведения я занимаюсь консультацией при выборе собаки. "Прощупывание" почвы характера осуществляется путем тестов на реакции. Например, внимательно наблюдая за реакцией животного на игрушки, команды и посторонних людей можно понять характер и настроение собаки. В каких-то случаях одно только поведение может сказать мне больше, чем слова хозяина животного. Это можно сделать даже в детском возрасте собаки, чаще всего все ясно с первых дней жизни щенка.
— Можно сказать, что вы лечите собак?
— Я не лечу, а лишь корректирую поведение и стараюсь узнать о психологических проблемах животного. Однажды, в одной из консультаций выяснилось, что собака боится большой кучи листьев. Победили страх путем "страх не так страшен, как думается". Важно сделать это грамотно, совсем не рукоприкладством или криком. Собака способна сделать нужные выводы о вас, так как контакт будет еще сложнее. Чтобы это не случалось — существуют такие специалисты, как я. Если же помочь не могу я, проблема лежит глубже, где на помощь придут врачи.
— Наверное, ваша собака — самая счастливая собака на свете?
— В своем роде я решила рискнуть — выбрала в собственные собаки самую своенравную породу из всех возможных — Билгь. Но обучаясь и тренируя многие профессиональные моменты прямо у себя дома, получилось стать для моей собаки правда настоящим другом и лучшим спутником в жизни. Она ходит со мной на сессии вместе с другими собаками на прогулки, я ее понимаю, а она очень хорошо понимает меня. Мое рвение — чтобы у каждого сложился такой контакт. Всего лишь нужно понять их язык и научиться говорить им. Тогда ваша собака точно вам улыбнется, а улыбаться они нам очень рады.
Последние комментарии
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...