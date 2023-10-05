Как приручить дракона или зачем собаке нужен психолог

Зоопсихолог Ирина Лепишина рассказала, как найти подход к любому животному и постараться его понять. Каждый день она доказывает, что это возможно своими "до" и "после", меняя отношение между четвероногими и их хозяевами.

В интервью Волга Ньюс Ирина Лепишина рассказала, кто такой зоопсихолог и почему он нужен собаке.

— Расскажите, почему вы выбрали специальность зоопсихолога?

— Несколько лет назад заинтересовалась кинологией. Животных любила всегда, но образование зоопсихолога получила не так давно. Оказывается, получить его не везде можно. В какой-то мере от самого человека и его энтузиазма зависит увлеченность данной темой. Было и есть важным всегда учиться и обучаться, узнавать все больше и больше. Тема этологии стала мне интересна из-за наблюдения постоянных ошибок людей в поведении с животными. Захотелось понять, помочь, объяснить, что очеловечивать животных не нужно. Сейчас я дипломированный специалист по воспитанию, дрессировке и психологии собак. Если кратко — лучший проводник между вами и вашей собакой.

— В чем заключается работа зоопсихолога и какие проблемы вы можете решить?

— Решаю любые возникающие проблемы поведения собаки, занимаюсь коррекцией поведения и выстраиванием комфортных отношений. Каждый случай требует индивидуального подхода, как в психологии с людьми. Главное, что нужно сделать — понять эти причинно-следственные связи и после этого найти выход к решению вопроса. На первой встрече внимательно смотрю на поведение собаки, провожу тесты на определение темперамента, такими способами выясняется, о чем говорит собака или о чем она не может сказать. После определения проблемы назначаем встречи, обозначаем временные границы нашего курса и периодичность встреч. Выходим вместе на прогулки, учимся, дрессируемся, разбираемся со страхами. Результат всегда один — решенная проблема и счастливая собака, которая живет комфортную и счастливую собачью жизнь вместе с человеком.

— С какой психологической проблемой животных вам приходиться сталкиватся чаще всего?

— Часто приходится сталкиваться с агрессивными собаками. Причины агрессии могут быть совершенно разные, зависящие не только от породы. Неправильные прогулки, некорректное взаимодействие с животными, неправильные развитые привычки. Список ошибок может оказаться очень большим, и каждая из них оказывается очень решающей. Интересный факт моей работы — я работаю не с животным, а с человеком. На наблюдение за поведением собаки затрачивается 15 минут, остальное — разговор с хозяевами. Каждый случай, своя история, свое решение, свой подход. Ни одной одинаковой собаки не существует.

— Зачем нужна ваша профессия и чем она важна?

— Люди ошибаются, думая, что собака — "почти ребенок", к которой будет уместен человеческий воспитательный процесс. Совсем нет. Я доношу до людей главное: собака имеет свою природу, понять и выйти на нее — залог вашего счастья. Не стоит жить с собакой ради своих собственных целей и подстраивать жизнь животного под свою. Для представителей активного образа жизни хорошим другом станут энергичные хвостатые. Если же ваш образ жизни размеренный и неторопливый — выберете собаку с похожим темпераментом. Так ваши образы жизни не будут конфликтовать. А ваша жизнь с собакой заиграет совсем другими красками.

— Как понять темперамент собаки, если не все зависит от породы?

— Да, характер собаки не всегда определяется породой. На моей практике встречались спокойные хаски, так что ставить все на породу не стоит. Кроме дрессировки и корректировки поведения я занимаюсь консультацией при выборе собаки. "Прощупывание" почвы характера осуществляется путем тестов на реакции. Например, внимательно наблюдая за реакцией животного на игрушки, команды и посторонних людей можно понять характер и настроение собаки. В каких-то случаях одно только поведение может сказать мне больше, чем слова хозяина животного. Это можно сделать даже в детском возрасте собаки, чаще всего все ясно с первых дней жизни щенка.

— Можно сказать, что вы лечите собак?

— Я не лечу, а лишь корректирую поведение и стараюсь узнать о психологических проблемах животного. Однажды, в одной из консультаций выяснилось, что собака боится большой кучи листьев. Победили страх путем "страх не так страшен, как думается". Важно сделать это грамотно, совсем не рукоприкладством или криком. Собака способна сделать нужные выводы о вас, так как контакт будет еще сложнее. Чтобы это не случалось — существуют такие специалисты, как я. Если же помочь не могу я, проблема лежит глубже, где на помощь придут врачи.

— Наверное, ваша собака — самая счастливая собака на свете?

— В своем роде я решила рискнуть — выбрала в собственные собаки самую своенравную породу из всех возможных — Билгь. Но обучаясь и тренируя многие профессиональные моменты прямо у себя дома, получилось стать для моей собаки правда настоящим другом и лучшим спутником в жизни. Она ходит со мной на сессии вместе с другими собаками на прогулки, я ее понимаю, а она очень хорошо понимает меня. Мое рвение — чтобы у каждого сложился такой контакт. Всего лишь нужно понять их язык и научиться говорить им. Тогда ваша собака точно вам улыбнется, а улыбаться они нам очень рады.