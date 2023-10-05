Самарские поисковики участвуют в IX слете поисковых отрядов "Никто не забыт"

В среду, 4 октября, на площадке Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина состоялось торжественное открытие окружного слета поисковых отрядов "Никто не забыт". В этом году мероприятие собрало более 200 участников из 14 регионов округа.

С напутственным словом от имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился к поисковикам помощник полномочного представителя Владимир Колчин.

"Девятый слет поисковых отрядов "Никто не забыт" собрал лидеров поискового движения из всех регионов Приволжья. Здесь и молодые поисковики, и их наставники. Вы посвятили свою жизнь важному делу - сохранению памяти о тех, кто прославил нашу страну воинскими подвигами, чья самоотверженность, отвага и верность долгу являются примером для нас в служении Отечеству. Это и образец для подражания и воспитания молодежи. Уверен, что слет пройдет на высоком уровне и будет способствовать развитию поискового движения Приволжского федерального округа", - отметил Владимир Колчин.

На протяжении нескольких лет участниками слета становятся поисковики из Самарской области. В этом году регион представляют 15 бойцов поисковых отрядов "Сокол", "Политехник" и "Жизнь", а возглавляет команду председатель регионального совета РО ООД "Поисковое движение России" в Самарской области, командир поискового отряда "Сокол" Евгений Ривкинд. Следует отметить, что в 2022 году самарские поисковики заняли почетное 3-е место.

С напутственными словами к поисковикам также обратились член координационного совета общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" - представитель в Приволжском федеральном округе Андрей Мордвинов, а также начальник отдела (военно-мемориального) департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов.

Слет поисковых отрядов "Никто не забыт" - это важнейшее окружное мероприятие, направленное на формирование патриотических ценностей у молодежи регионов ПФО, расширение и продвижение поискового движения, распространение лучших практик в его организации и обмен опытом по сохранению и увековечению памяти погибших при защите нашего Отечества.

С 4 по 7 октября у поисковиков пройдут конкурсные испытания: "Визитная карточка команды", "Экспозиция по итогам полевого сезона", "Архивный поиск", "Поисковая викторина и техника безопасности", "Военно-историческая викторина", "Топография и ориентирование на местности", "Оказание первой медицинской помощи", "Порядок проведения и документирования полевых и поисковых работ".

Одним из итоговых мероприятий слета станет круглый стол по вопросам гражданской поддержки СВО поисковыми отрядами и сохранения памяти ее участников.

7 октября в 11:00 мск состоится торжественная церемония закрытия и награждения победителей окружного слета поисковых отрядов "Никто не забыт". В тот же день будут подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения, по восьми номинациям ("За вклад в развитие поискового движения", "Результат", "Поддержка", "Средства массовых коммуникаций", "Вместе", "Инновация", "Наставник", "Воспитанник").