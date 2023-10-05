16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские поисковики участвуют в IX слете поисковых отрядов "Никто не забыт" В регионе стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Школьники Самарской области выразили своим учителям благодарность Самарская область вошла в десятку регионов страны по активности участия в марафоне "Поделись своим знанием" В МВД России ведутся работы по устранению технического сбоя в работе информационных ресурсов ГАИ

Общество

Самарские поисковики участвуют в IX слете поисковых отрядов "Никто не забыт"

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 октября, на площадке Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина состоялось торжественное открытие окружного слета поисковых отрядов "Никто не забыт". В этом году мероприятие собрало более 200 участников из 14 регионов округа.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

С напутственным словом от имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился к поисковикам помощник полномочного представителя Владимир Колчин.

"Девятый слет поисковых отрядов "Никто не забыт" собрал лидеров поискового движения из всех регионов Приволжья. Здесь и молодые поисковики, и их наставники. Вы посвятили свою жизнь важному делу - сохранению памяти о тех, кто прославил нашу страну воинскими подвигами, чья самоотверженность, отвага и верность долгу являются примером для нас в служении Отечеству. Это и образец для подражания и воспитания молодежи. Уверен, что слет пройдет на высоком уровне и будет способствовать развитию поискового движения Приволжского федерального округа", - отметил Владимир Колчин.

На протяжении нескольких лет участниками слета становятся поисковики из Самарской области. В этом году регион представляют 15 бойцов поисковых отрядов "Сокол", "Политехник" и "Жизнь", а возглавляет команду председатель регионального совета РО ООД "Поисковое движение России" в Самарской области, командир поискового отряда "Сокол" Евгений Ривкинд. Следует отметить, что в 2022 году самарские поисковики заняли почетное 3-е место.

С напутственными словами к поисковикам также обратились член координационного совета общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" - представитель в Приволжском федеральном округе Андрей Мордвинов, а также начальник отдела (военно-мемориального) департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов.

Слет поисковых отрядов "Никто не забыт" - это важнейшее окружное мероприятие, направленное на формирование патриотических ценностей у молодежи регионов ПФО, расширение и продвижение поискового движения, распространение лучших практик в его организации и обмен опытом по сохранению и увековечению памяти погибших при защите нашего Отечества.

С 4 по 7 октября у поисковиков пройдут конкурсные испытания: "Визитная карточка команды", "Экспозиция по итогам полевого сезона", "Архивный поиск", "Поисковая викторина и техника безопасности", "Военно-историческая викторина", "Топография и ориентирование на местности", "Оказание первой медицинской помощи", "Порядок проведения и документирования полевых и поисковых работ".

Одним из итоговых мероприятий слета станет круглый стол по вопросам гражданской поддержки СВО поисковыми отрядами и сохранения памяти ее участников.

7 октября в 11:00 мск состоится торжественная церемония закрытия и награждения победителей окружного слета поисковых отрядов "Никто не забыт". В тот же день будут подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения, по восьми номинациям ("За вклад в развитие поискового движения", "Результат", "Поддержка", "Средства массовых коммуникаций", "Вместе", "Инновация", "Наставник", "Воспитанник").

Окружной слет поисковых отрядов "Никто не забыт" реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, правительства Нижегородской области, а также Фонда содействия развитию гражданского общества ПФО и общероссийского движения "Поисковое движение России". Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Александров 29 сентября 2023 06:03 В Самаре запустят новый автобусный маршрут №84

И чем он будет отличаться от маршрута №1?

Фёдор Карпенко 28 сентября 2023 10:55 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Фото на сайте

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5