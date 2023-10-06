Жители Самарской области могут рассказать о своих педагогах и наставниках

Правительство Самарской области совместно с ГТРК "Самара" приглашают принять участие в мультимедийном проекте "Путевка в жизнь" жителей Самарской области старше 12 лет.

Проект "Путевка в жизнь", проводимый в рамках Года педагога и наставника, позволяет запечатлеть, увидеть и услышать удивительные и трогательные, жизнеутверждающие и проникновенные истории о ваших педагогах, об их профессиональном пути, о тех знаниях и наставлениях, которые оказались определяющими для вас, учеников своих преподавателей.

Рассказы участников, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций в ходе народного голосования на сайте ГТРК "Самара", лягут в основу специальных репортажей и будут показаны в телевизионном эфире. Истории, представленные в видеоформате, станут частью эфирного телемарафона на телеканале "САМАРА 24".

Герой истории (или его представитель), получивший в своей номинации наибольшее количество голосов, будет приглашен на торжественную церемонию областной акции "Народное признание" для традиционного награждения заслуженных деятелей и жителей губернии.

Заполнить заявку на участие и наиболее подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте tvsamara.ru. Также работы можно разместить на своей странице в социальных сетях VK и OK с упоминанием соответствующей группы ГТРК "Самара". Каждые 9 работ, размещенные на страницах в социальных сетях, будут вынесены на голосование в сообществе ГТРК "Самара" в VK.

Заявки принимаются с 03.07.2023 по 24.11. 2023. Голосование на сайте ГТРК "Самара" пройдет с 30.10.2023 по 30.11.2023.