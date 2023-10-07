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Общество

Стартовал второй этап конкурса МВД РФ "Народный участковый 2023"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 октября, начался второй этап всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый 2023", который продлится до 16 октября включительно.

Победители каждого этапа определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Принять участие в голосовании и поддержать лучшего участкового уполномоченного полиции может любой желающий.

В первом этапе онлайн-голосования сформировалась тройка лидеров, получивших наибольшее количество голосов жителей области:

— участковый уполномоченный полиции Отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Виталий Михайлин;
— участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Красноярскому району майор полиции Юрий Егоров;
— участковый уполномоченный полиции Отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Александр Сурков.

Чтобы принять участие в онлайн-голосование второго этапа конкурса, необходимо зайти в специальный раздел официального сайта ГУ МВД России по Самарской области и, авторизовавшись через одну из социальных сетей, выбрать именно того участкового уполномоченного полиции кого вы считаете лучшим.

Информация о конкурсантах размещена в том же разделе. Победитель, выбранный онлайн-голосованием, будет представлять Самарскую область на заключительном федеральном этапе конкурса, который также пройдет в форме интерактивного опроса.

Награждение самого народного участкового полиции России и вручение главного приза состоится в МВД России в торжественной обстановке в канун профессионального праздника — Дня участкового уполномоченного полиции.

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