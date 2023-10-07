В Тольятти водитель "Приоры" сбил 5-летнего мальчика

В пятницу, 6 октября, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 17:22 29-летний водитель, управлял автомобилем Lada Priora, двигался в жилой зоне. В пути следования около дома № 62 по ул. Ленина, он допустил наезд на пятилетнего мальчика (2018 год рождения), который перебегал проезжую часть.

С места ДТП пешеход госпитализирован.