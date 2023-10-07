В Тольятти водитель "Приоры" сбил 5-летнего мальчика

В пятницу, 6 октября, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 17:22 29-летний водитель, управлял автомобилем Lada Priora, двигался в жилой зоне. В пути следования около дома № 62 по ул. Ленина, он допустил наезд на пятилетнего мальчика (2018 год рождения), который перебегал проезжую часть.
С места ДТП пешеход госпитализирован.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!